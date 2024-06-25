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Украина выполнит одиннадцать требований Венгрии, чтобы вступить в ЕС: чего требует Орбан

В декабре прошлого года Украина получила "зеленый свет" для начала вступительных переговоров с ЕС.

25 июня 2024, 22:10
Автор:
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Лиля Воробьева
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Украина заявила о своей готовности полностью выполнить 11 требований Венгрии относительно защиты прав национальных меньшинств, необходимых для вступления в Европейский Союз. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина во время ее выступления на первой Межправительственной конференции по вступлению Украины в ЕС.

Украина выполнит одиннадцать требований Венгрии, чтобы вступить в ЕС: чего требует Орбан

Вступление Украины в ЕС (фото из открытых источников)

Стефанишина подчеркнула, что Украина неоднократно подтверждала свою настроенность поддерживать хорошие отношения со своими соседями, в частности, в вопросах, связанных с защитой прав национальных меньшинств. Она отметила, что Украина отдана намерению решить и воплотить 11 вопросов, затронутых венгерской стороной, направленных на усиление защиты прав национальных меньшинств, и продолжать двусторонние консультации с Венгрией в этом направлении.

По ее словам, Украина также готова реализовывать дальнейшие шаги по вопросу защиты прав национальных меньшинств, согласованных в рамках диалога и на основе соответствующих соглашений с Венгрией. Это будет сделано добросовестно и как вклад во взаимное понимание, доверие и уважение.

Стефанишина отметила ожидание аналогичного вклада для дальнейшего взаимопонимания, доверия и уважения от партнеров-соседей Украины.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Кабмине назвали сроки вступления в ЕС . Украина официально начала переговоры по членству в Европейском Союзе, что является важным шагом на пути интеграции с ЕС. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина планирует выполнить все требования для вступления к 2030 году.



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Источник: https://www.youtube.com/live/hJicEGmEfyU
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