Украина выполнит одиннадцать требований Венгрии, чтобы вступить в ЕС: чего требует Орбан

Украина заявила о своей готовности полностью выполнить 11 требований Венгрии относительно защиты прав национальных меньшинств, необходимых для вступления в Европейский Союз. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина во время ее выступления на первой Межправительственной конференции по вступлению Украины в ЕС.

Вступление Украины в ЕС (фото из открытых источников)

Стефанишина подчеркнула, что Украина неоднократно подтверждала свою настроенность поддерживать хорошие отношения со своими соседями, в частности, в вопросах, связанных с защитой прав национальных меньшинств. Она отметила, что Украина отдана намерению решить и воплотить 11 вопросов, затронутых венгерской стороной, направленных на усиление защиты прав национальных меньшинств, и продолжать двусторонние консультации с Венгрией в этом направлении.

По ее словам, Украина также готова реализовывать дальнейшие шаги по вопросу защиты прав национальных меньшинств, согласованных в рамках диалога и на основе соответствующих соглашений с Венгрией. Это будет сделано добросовестно и как вклад во взаимное понимание, доверие и уважение.

Стефанишина отметила ожидание аналогичного вклада для дальнейшего взаимопонимания, доверия и уважения от партнеров-соседей Украины.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Кабмине назвали сроки вступления в ЕС . Украина официально начала переговоры по членству в Европейском Союзе, что является важным шагом на пути интеграции с ЕС. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина планирует выполнить все требования для вступления к 2030 году.