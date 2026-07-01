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Украинцам в Германии урежут выплаты: кого коснутся новые правила уже с 2026 года

Берлин готовит масштабную реформу социальной помощи, которая разделит украинских беженцев на две категории

1 июля 2026, 14:48
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Кравцев Сергей

Германия готовит масштабные изменения в системе социальной поддержки украинцев, находящихся в стране со статусом временной защиты. Ввести новые правила планируется с 1 июля 2026 года, хотя окончательная дата будет зависеть от скорости принятия законопроекта.

Украинцам в Германии урежут выплаты: кого коснутся новые правила уже с 2026 года

Украинские беженцы. Фото: из открытых источников

Главной особенностью реформы станет разделение украинцев в зависимости от даты их прибытия в страну. Въехавшие в Германию до 1 апреля 2025 года фактически не потеряют финансовую поддержку. Их выплаты и компенсация за аренду жилья останутся без изменений, а программа Bürgergeld изменит название на Grundsicherungsgeld.

Впрочем, для этой категории существенно усилят контроль. От украинцев потребуют активнее искать работу, регулярно посещать консультации и выполнять все требования центров занятости. Таким образом, власть стремится ускорить интеграцию беженцев на рынок труда.

Совсем другие условия ожидают прибывших после 31 марта 2025 года. Их планируют перевести из Jobcenter в Sozialamt и применить правила, действующие для большинства искателей убежища. В результате, базовая денежная помощь может сократиться примерно с 563 до 441 евро в месяц.

Кроме того, для новоприбывших станет обязательным использование специальной платежной карты Bezahlkarte с существенными ограничениями на обналичивание. Также вместо полноценного медицинского страхования они будут иметь право только на базовую и неотложную медицинскую помощь.

Несмотря на реформу, статус временной защиты украинцев остается в силе до 4 марта 2027 года. Ранее выданные виды на жительство автоматически продолжают свое действие, а право на официальное трудоустройство сохраняется для всех граждан Украины независимо от даты прибытия в Германию.

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