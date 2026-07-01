Українцям у Німеччині уріжуть виплати: кого торкнуться нові правила вже з 2026 року

Німеччина готує масштабні зміни у системі соціальної підтримки українців, які перебувають у країні зі статусом тимчасового захисту. Запровадити нові правила планують із 1 липня 2026 року, хоча остаточна дата залежатиме від швидкості ухвалення законопроєкту.

Українські біженці. Фото: з відкритих джерел

Головною особливістю реформи стане поділ українців залежно від дати їхнього прибуття до країни. Ті, хто в'їхав до Німеччини до 1 квітня 2025 року, фактично не втратять фінансової підтримки. Їхні виплати та компенсація за оренду житла залишаться без змін, а програма Bürgergeld лише змінить назву на Grundsicherungsgeld.

Втім, для цієї категорії суттєво посилять контроль. Від українців вимагатимуть активніше шукати роботу, регулярно відвідувати консультації та виконувати всі вимоги центрів зайнятості. Таким чином влада прагне прискорити інтеграцію біженців на ринок праці.

Зовсім інші умови очікують на тих, хто прибув після 31 березня 2025 року. Їх планують перевести із Jobcenter до Sozialamt та застосувати правила, які діють для більшості шукачів притулку. У результаті базова грошова допомога може скоротитися приблизно з 563 до 441 євро на місяць.

Крім того, для новоприбулих стане обов'язковим використання спеціальної платіжної картки Bezahlkarte із суттєвими обмеженнями на отримання готівки. Також замість повноцінного медичного страхування вони матимуть право лише на базову та невідкладну медичну допомогу.

Попри реформу, статус тимчасового захисту українців залишається чинним до 4 березня 2027 року. Раніше видані посвідки на проживання автоматично продовжують свою дію, а право на офіційне працевлаштування зберігається для всіх громадян України незалежно від дати їхнього прибуття до Німеччини.

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