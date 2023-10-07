Украинских беженцев в Германии станет меньше: какое решение готовится принять правительство

Представители округов Германии призывают к сокращению пособий для будущих беженцев из Украины. Такое заявление сделал председатель окружного совета Райнхард Загер, отметив, что Высший комитет 294 немецких округов уже согласовал данную позицию. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Welt.de".

Беженцы. Фото: Getty Images

Загер высказал мнение, что Берлин должен кардинально пересмотреть право украинцев на льготы в Германии. Так украинские беженцы, которые впервые приехали в Германию, больше не должны получать немедленные льготы по гражданству, а вместо этого должны получать льготы в соответствии с Законом о льготах для лиц, ищущих убежища.

Он напомнил, что Окружной совет уже несколько месяцев предупреждает о перегрузке из-за растущего числа беженцев, а также выступает за переход от денежных пособий к льготам в натуральной форме для просителей убежища и введении требования работать для беженцев.

Представитель Pro Asyl по политике в отношении беженцев Тарек Алаовс считает это требование нереалистичным: "Это приведет к созданию двухклассового общества для украинских беженцев и противоречит любому юридическому равенству. Все беженцы из Украины получили одинаковый статус защиты, поскольку они бежали по одним и тем же причинам. Не может быть никакого крайнего срока, который это изменит", — сказал он, отметив, что это требование является не чем иным, как политическим шагом за счет беженцев.

Эксперт по миграции Герберт Брюкер считает, что уровень льгот для просителей убежища не может быть изменен произвольно.

"Конституционный суд предусматривает, что прожиточный минимум должен быть гарантирован", — отметил он.

Также издание "Комментарии" сообщало – с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину в ЕС и Британии зарегистрировали почти 4,8 млн беженцев из Украины. Практически половина спасающихся от войны наших соотечественников поселились в соседних с Украиной странах.



