logo

BTC/USD

27983.73

ETH/USD

1641.22

LTC/USD

65.75

USD/UAH

37.80

EUR/UAH

40.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Германия Украинских беженцев в Германии станет меньше: какое решение готовится принять правительство
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинских беженцев в Германии станет меньше: какое решение готовится принять правительство

Председатель окружного совета Райнхард Загер заявил, что беженцы из Украины, впервые приехавшие в Германию, больше не должны получать немедленные льготы по гражданству

сегодня, 16:00
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Представители округов Германии призывают к сокращению пособий для будущих беженцев из Украины. Такое заявление сделал председатель окружного совета Райнхард Загер, отметив, что Высший комитет 294 немецких округов уже согласовал данную позицию. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Welt.de".

Украинских беженцев в Германии станет меньше: какое решение готовится принять правительство

Беженцы. Фото: Getty Images

Загер высказал мнение, что Берлин должен кардинально пересмотреть право украинцев на льготы в Германии. Так украинские беженцы, которые впервые приехали в Германию, больше не должны получать немедленные льготы по гражданству, а вместо этого должны получать льготы в соответствии с Законом о льготах для лиц, ищущих убежища.


Он напомнил, что Окружной совет уже несколько месяцев предупреждает о перегрузке из-за растущего числа беженцев, а также выступает за переход от денежных пособий к льготам в натуральной форме для просителей убежища и введении требования работать для беженцев.

Представитель Pro Asyl по политике в отношении беженцев Тарек Алаовс считает это требование нереалистичным: "Это приведет к созданию двухклассового общества для украинских беженцев и противоречит любому юридическому равенству. Все беженцы из Украины получили одинаковый статус защиты, поскольку они бежали по одним и тем же причинам. Не может быть никакого крайнего срока, который это изменит", — сказал он, отметив, что это требование является не чем иным, как политическим шагом за счет беженцев.

Эксперт по миграции Герберт Брюкер считает, что уровень льгот для просителей убежища не может быть изменен произвольно.

"Конституционный суд предусматривает, что прожиточный минимум должен быть гарантирован", — отметил он.

Также издание "Комментарии" сообщало – с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину в ЕС и Британии зарегистрировали почти 4,8 млн беженцев из Украины. Практически половина спасающихся от войны наших соотечественников поселились в соседних с Украиной странах.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.welt.de/politik/deutschland/article247868770/Ueberlastung-Landkreise-fordern-Leistungskuerzungen-fuer-Ukraine-Fluechtlinge.html
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!