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Украинским беженцам могут урезать права: что предлагают в Минфине Германии

В правительстве Шольца хотят уменьшить расходы Германии на помощь и привлечь больше людей на рынок труда

сегодня, 13:10
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Кравцев Сергей

Федеральный министр финансов Германии Кристиан Линднер выступил с предложением ввести новый правовой статус для беженцев из Украины и лишить их гражданских прав. Как передает портал "Комментарии", об этом чиновник заявил в интервью журналу Wirtschaftswoche.

Украинским беженцам могут урезать права: что предлагают в Минфине Германии

Украинские беженцы. Фото: из открытых источников

Министр отметил, цель состоит в том, чтобы уменьшить расходы Германии на помощь и привлечь больше людей на рынок труда. Зато беженцы из Украины должны получить собственный правовой статус.

Согласно идеи Линднера, это должно быть сочетание "льгот для искателей убежища в сочетании с инструментами политики рынка труда для граждан". Украинцы все равно не будут проходить процедуру предоставления убежища, но не будут получать автоматически гражданскую помощь, "которая направлена на обеспечение социально-экономического прожиточного минимума с социальным участием даже без работы".

Также министр предлагает внести коррективы и в другие аспекты. В частности, возмещение расходов на жилье должно быть по фиксированной ставке, а не на основе фактических расходов.

"Получатели помощи могут решить, хотят ли они переехать в меньшую квартиру и как они ее отопят. Я верю, что здесь мы можем сэкономить миллиарды евро", — высказался Линднер.

Отмечается, что сейчас муниципалитеты покрывают расходы на аренду жилья и отопление получателей льгот и их семей в определенных региональных пределах. В первый год запускается так называемый период ожидания. Соответствие стоимости проживания не проверяется, чтобы получатель помощи сосредоточились на поиске работы.

Однако примерно каждый второй получатель гражданской помощи продолжает ее получать даже через полгода после начала работы. Это связано с низкой зарплатой или работой на неполный день. Особенно страдают люди с детьми.

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