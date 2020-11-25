В Берлине машина врезалась в ворота офиса Меркель: на авто написали антиглобалистское послание

В Берлине автомобиль врезался в ворота офиса канцлера страны Ангелы Меркель. Об этом сообщает Reuters.

Фото: из открытых источников

Информации о жертвах не поступило. На дверях автомобиля было написано антиглобалистское послание. Как отмечает Reuters, на авто написали "Остановите политику глобализации" и "Убийцы стариков и детей". Полиция, МЧС и медики прибыли на место.

Напомним, сегодня Меркель должна была провести онлайн-конференцию, где планировалось обсуждать продление карантинных мер и дальнейшую борьбу с COVID-19. Полиция пока не сообщает подробности инцидента.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Министерство обороны Германии планирует вывод войск из Афганистана через четыре месяца, сообщает газета Rheinische Post со ссылкой на представителя министерства. Представитель Минобороны подтвердил, что план вывода немецких войск из Афганистана в течение четырех месяцев разрабатывается. При этом в ведомстве подчеркнули, что такой сценарий планировался еще до недавнего заявления президента США Дональда Трампа о сокращении американских войск в Афганистане.













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