Германия выведет войска из Афганистана вслед за США - СМИ

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Татьяна Лозовенко
Министерство обороны Германии планирует вывод войск из Афганистана через четыре месяца, сообщает газета Rheinische Post со ссылкой на представителя министерства.
Фото: из открытых источников
Об этом изданию сообщил представитель фракции зеленых в Бундестаге. Бундесвер — вооружённые силы Федеративной Республики Германия.
Представитель Минобороны подтвердил, что план вывода немецких войск из Афганистана в течение четырех месяцев разрабатывается. При этом в ведомстве подчеркнули, что такой сценарий планировался еще до недавнего заявления президента США Дональда Трампа о сокращении американских войск в Афганистане.
Напомним, в начале недели и.о. министра обороны США Кристофер Миллер заявил, что численность американских военнослужащих в Афганистане до 15 января будет сокращена с 4,5 до 2,5 тысячи человек.
Ранее "Комментарии" сообщали, что Экипажи B-52H "Stratofortress" ВВС США, в 5-ом бомбардировочном крыле базы ВВС Майнот, Северная Дакота, 21 ноября выполняют краткосрочную миссию на Ближний Восток, чтобы сдержать агрессию и успокоить партнеров США, как пишет Defense Visual Іnformation.
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