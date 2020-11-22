Германия выведет войска из Афганистана вслед за США - СМИ

Министерство обороны Германии планирует вывод войск из Афганистана через четыре месяца, сообщает газета Rheinische Post со ссылкой на представителя министерства.

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"Очень важно, особенно для защиты немецких военнослужащих, чтобы министерство обороны Германии разработало различные сценарии вывода бундесвера (из Афганистана), включая вывод (войск) менее чем за четыре месяца", — Тобиас Линднер.

Об этом изданию сообщил представитель фракции зеленых в Бундестаге. Бундесвер — вооружённые силы Федеративной Республики Германия.



Представитель Минобороны подтвердил, что план вывода немецких войск из Афганистана в течение четырех месяцев разрабатывается. При этом в ведомстве подчеркнули, что такой сценарий планировался еще до недавнего заявления президента США Дональда Трампа о сокращении американских войск в Афганистане.

Напомним, в начале недели и.о. министра обороны США Кристофер Миллер заявил, что численность американских военнослужащих в Афганистане до 15 января будет сокращена с 4,5 до 2,5 тысячи человек.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Экипажи B-52H "Stratofortress" ВВС США, в 5-ом бомбардировочном крыле базы ВВС Майнот, Северная Дакота, 21 ноября выполняют краткосрочную миссию на Ближний Восток, чтобы сдержать агрессию и успокоить партнеров США, как пишет Defense Visual Іnformation.

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