В Берлине начнут расследование из-за слива информации о визите Зеленского в Германию

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Slava Kot
Полиция Берлина объявила, что начнет расследование после того, как СМИ распространили информацию о возможном визите президента Украины в Германию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.
Руководитель полиции Берлина Барбара Словик. Фото из открытых источников
Берлинское издание BZ сообщило 3 апреля, что правоохранительные органы Берлина готовятся к визиту Владимира Зеленского в столицу Германии. Согласно информации издания, приезд украинского президента должен был состояться в середине мая.
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Полиция объявила, что будет проведено расследование, ведь отчет содержал "конфиденциальные подробности".
Глава берлинской полиции заявила, что эта ситуация бросает позорную тень на германские правоохранительные органы.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российские угрозы своему убийству. Подобные заявления сделал бывший президент России Дмитрий Медведев и пропагандист Владимир Соловьев.
Также "Комментарии" писали о жителе Франции, который рассказал, что планирует свою жизнь продлить в России и пытался без документов попасть в РФ через польскую границу. 36-летний мужчина на скорости разбил шлагбаум.
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