В Берлине начнут расследование из-за слива информации о визите Зеленского в Германию

Полиция Берлина объявила, что начнет расследование после того, как СМИ распространили информацию о возможном визите президента Украины в Германию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.



Руководитель полиции Берлина Барбара Словик. Фото из открытых источников

Берлинское издание BZ сообщило 3 апреля, что правоохранительные органы Берлина готовятся к визиту Владимира Зеленского в столицу Германии. Согласно информации издания, приезд украинского президента должен был состояться в середине мая.

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Полиция объявила, что будет проведено расследование, ведь отчет содержал "конфиденциальные подробности".

"Ни разу берлинская полиция официально не предоставила никакой информации, которая бы поставила под угрозу государственный визит", — говорится в заявлении немецких правоохранительных органов.

Глава берлинской полиции заявила, что эта ситуация бросает позорную тень на германские правоохранительные органы.

"Я считаю недопустимым, что... один-единственный сотрудник наносит вред репутации берлинской полиции таким позорным образом на национальном и международном уровнях. Я могу лишь предположить, что лицо не осознавало последствий своих действий", — заявила руководитель полиции Берлина Барбара Словик.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российские угрозы своему убийству. Подобные заявления сделал бывший президент России Дмитрий Медведев и пропагандист Владимир Соловьев.

Также "Комментарии" писали о жителе Франции, который рассказал, что планирует свою жизнь продлить в России и пытался без документов попасть в РФ через польскую границу. 36-летний мужчина на скорости разбил шлагбаум.