В Берлине нашли оправдание – почему системы Patriot сегодня не могут поставить Украине

Государственный министр Министерства иностранных дел Германии Тобиас Линднер объяснил позицию правительства страны относительно непередачи Украине ЗРК Patriot. Об этом он рассказал украинской службе "Голоса Америки", пишет издание "Комментарии".

Системы Patriot. Фото: из открытых источников

Линднер отметил, нужно говорить откровенно, что сегодня в информационном пространстве неправильно трактуют позицию Германии. Речь идет не о том, что Берлин отказался поставлять Украине новейшие системы ПВО. Нужно говорить откровенно, у Германии сегодня нет в наличии свободных систем Patriot, которые можно было бы с легкостью поставить стране, которая не является членом НАТО.

"Системы Patriot, которые мы посылаем Польше, являются частью системы коллективной обороны НАТО", — уточнил Линднер.

По его словам, два дня назад Варшава и Берлин договорились, что в Польшу приедет группа военных Германии для изучения локации, где могут быть размещены системы Patriot.

"Мы преданы защите безопасности Польши, поэтому предлагаем развернуть системы Patriot на восточном фланге НАТО", — добавил он.

Стоит напомнить, министр обороны Германии Кристине Ламбрехт после инцидента в Пшеводуве, когда в результате падения ракеты погибли два человека, предложила помощь Польше, в частности системы Patriot и истребители Eurofighter, которые будут охранять польское воздушное пространство.

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