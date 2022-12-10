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В Берлине нашли оправдание – почему системы Patriot сегодня не могут поставить Украине

Свое решение не предоставлять Украине системы Patriot в Берлине обьясняют тем, что в наличии нет свободных систем, которые можно было бы отправить Киеву

сегодня, 13:45 comments1534
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Автор:

Кравцев Сергей

Государственный министр Министерства иностранных дел Германии Тобиас Линднер объяснил позицию правительства страны относительно непередачи Украине ЗРК Patriot. Об этом он рассказал украинской службе "Голоса Америки", пишет издание "Комментарии".

В Берлине нашли оправдание – почему системы Patriot сегодня не могут поставить Украине

Системы Patriot. Фото: из открытых источников

Линднер отметил, нужно говорить откровенно, что сегодня в информационном пространстве неправильно трактуют позицию Германии. Речь идет не о том, что Берлин отказался поставлять Украине новейшие системы ПВО. Нужно говорить откровенно, у Германии сегодня нет в наличии свободных систем Patriot, которые можно было бы с легкостью поставить стране, которая не является членом НАТО.

"Системы Patriot, которые мы посылаем Польше, являются частью системы коллективной обороны НАТО", — уточнил Линднер. 

По его словам, два дня назад Варшава и Берлин договорились, что в Польшу приедет группа военных Германии для изучения локации, где могут быть размещены системы Patriot. 

"Мы преданы защите безопасности Польши, поэтому предлагаем развернуть системы Patriot на восточном фланге НАТО", — добавил он.

Стоит напомнить, министр обороны Германии Кристине Ламбрехт после инцидента в Пшеводуве, когда в результате падения ракеты погибли два человека, предложила помощь Польше, в частности системы Patriot и истребители Eurofighter, которые будут охранять польское воздушное пространство.

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Источник: https://ukrainian.voanews.com/
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