logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 16.02.2021

BTC/USD

49384.18

ETH/USD

1812.52

LTC/USD

216.52

НБУ 16.02.2021

USD/UAH

28.00

EUR/UAH

34.02

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Германия В Берлине полиция разгоняла детей с помощью авиации
commentss НОВОСТИ Все новости

В Берлине полиция разгоняла детей с помощью авиации

Власти Берлина снова и снова призывают людей воздержаться от выхода на лед, потому, что он может быть слишком тонкий, несмотря на низкие температуры в последние дни

сегодня, 05:18
Автор:

Ольга Чародий

Правоохранители Берлина  сгоняют людей со льда  на вертолете. К таким мерам полиции пришлось обратиться, когда ледовом покрытии небольшого озера в спальном районе Берлина собралось слишком много людей, в том числе – маленькие дети.

В Берлине полиция разгоняла детей с помощью авиации

Озеро зимой (фото из открытых источников)

Изначально гуляющие решили, что проводится полицейская операция, однако позже поняли, что вертолет поднят в воздух ради них, передает таблоид Bild.

 "Внимание, внимание, это полицейский вертолет, вы в опасности, ледяная поверхность может вас не выдержать, идите на берег, хорошего вечера", – говорилось в сообщении полиции через громкоговоритель.

Полицию тут же обвинили в непрофессионализме.

"Вы должны знать, что колебания, исходящие от вертолета, могут сломать лед. Это был самый неподходящий способ спасать людей. Но — это Берлин" – такого характера комментарии появились под видео с места событий.

Напомним, исследователи под 900-метровой толщей льда в Антарктиде случайно обнаружили необычных существ. С помощью видеокамеры им даже удалось сделать несколько кадров этих живых организмов.Ученые утверждают, что отправились взять образцы морского дня. Для этого они сделали несколько скважин в шельфовом леднике. Но на глубине 900 метров обнаружили кое-что другое, забыв про образцы.   С помощью видеокамеры, которую исследователи опустили в скважину, они обнаружили на поверхности подводного валуна живые организмы.

Ранее под шельфовыми ледниками можно было найти червей и медуз, но впервые исследователи наткнулись в таком месте на "стационарные" организмы, которые вынуждены питаться только тем, что проплывает мимо. На кадрах, опубликованных исследователями, можно заметить, что на поверхности есть минимум два типа губок, и у одной из них есть стебель, переходящий в шляпку.




Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bild.de/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ