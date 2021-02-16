В Берлине полиция разгоняла детей с помощью авиации

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Ольга Чародий
Правоохранители Берлина
сгоняют людей со льда на
вертолете. К таким мерам полиции пришлось обратиться, когда ледовом покрытии
небольшого озера в спальном районе Берлина собралось слишком много людей, в том
числе – маленькие дети.
Озеро зимой (фото из открытых источников)
Изначально гуляющие решили, что проводится полицейская
операция, однако позже поняли, что вертолет поднят в воздух ради них,
Полицию тут же обвинили в непрофессионализме.
Напомним, исследователи под 900-метровой толщей льда в Антарктиде случайно обнаружили необычных существ. С помощью видеокамеры им даже удалось сделать несколько кадров этих живых организмов.Ученые утверждают, что отправились взять образцы морского дня. Для этого они сделали несколько скважин в шельфовом леднике. Но на глубине 900 метров обнаружили кое-что другое, забыв про образцы. С помощью видеокамеры, которую исследователи опустили в скважину, они обнаружили на поверхности подводного валуна живые организмы.
Ранее под шельфовыми ледниками можно было найти червей и медуз, но впервые исследователи наткнулись в таком месте на "стационарные" организмы, которые вынуждены питаться только тем, что проплывает мимо. На кадрах, опубликованных исследователями, можно заметить, что на поверхности есть минимум два типа губок, и у одной из них есть стебель, переходящий в шляпку.
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