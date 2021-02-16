В Берлине полиция разгоняла детей с помощью авиации

Правоохранители Берлина сгоняют людей со льда на вертолете. К таким мерам полиции пришлось обратиться, когда ледовом покрытии небольшого озера в спальном районе Берлина собралось слишком много людей, в том числе – маленькие дети.

Озеро зимой (фото из открытых источников)

Изначально гуляющие решили, что проводится полицейская операция, однако позже поняли, что вертолет поднят в воздух ради них, передает таблоид Bild.

"Внимание, внимание, это полицейский вертолет, вы в опасности, ледяная поверхность может вас не выдержать, идите на берег, хорошего вечера", – говорилось в сообщении полиции через громкоговоритель.

Полицию тут же обвинили в непрофессионализме.

"Вы должны знать, что колебания, исходящие от вертолета, могут сломать лед. Это был самый неподходящий способ спасать людей. Но — это Берлин" – такого характера комментарии появились под видео с места событий.

Напомним, исследователи под 900-метровой толщей льда в Антарктиде случайно обнаружили необычных существ. С помощью видеокамеры им даже удалось сделать несколько кадров этих живых организмов.Ученые утверждают, что отправились взять образцы морского дня. Для этого они сделали несколько скважин в шельфовом леднике. Но на глубине 900 метров обнаружили кое-что другое, забыв про образцы. С помощью видеокамеры, которую исследователи опустили в скважину, они обнаружили на поверхности подводного валуна живые организмы.

Ранее под шельфовыми ледниками можно было найти червей и медуз, но впервые исследователи наткнулись в таком месте на "стационарные" организмы, которые вынуждены питаться только тем, что проплывает мимо. На кадрах, опубликованных исследователями, можно заметить, что на поверхности есть минимум два типа губок, и у одной из них есть стебель, переходящий в шляпку.



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