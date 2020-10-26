В Берлине снова прошли протесты против карантина

Жители Берлина протестуют против коронавирусных ограничений из-за пандемии, требуя большей свободы. Об этом пишет Deutche Welle.

Фото: РБК

Участники акции собрались во время онлайн-конференции, посвященной обсуждению ситуации с СOVID-19 в стране. Две тысячи человек без масок собрались на площади Александерплатц, игнорируя социальную дистанцию.

Протест разогнали около 600 правоохранителей из-за несоблюдения санитарных норм в условиях пандемии.

Напомним, в Берлине уже проходило несколько демонстраций и протестов. В августе в городе бастовали около 30 000 человек, некоторые из них были задержаны. Сейчас в Германии, как и в большинстве европейских стран, усиливают запреты для граждан.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Германии вандалы повредили несколько музеев.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!