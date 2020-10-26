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В Берлине снова прошли протесты против карантина

В центре Берлина протестовали две тысячи людей из-за новых ограничений в условиях пандемии

сегодня, 17:10
Автор:

Татьяна Лозовенко

Жители Берлина протестуют против коронавирусных ограничений из-за пандемии, требуя большей свободы. Об этом пишет Deutche Welle.

В Берлине снова прошли протесты против карантина

Фото: РБК

Участники акции собрались во время онлайн-конференции, посвященной обсуждению ситуации с СOVID-19 в стране. Две тысячи человек без масок собрались на площади Александерплатц, игнорируя социальную дистанцию.

Протест разогнали около 600 правоохранителей из-за несоблюдения санитарных норм в условиях пандемии.

Напомним, в Берлине уже проходило несколько демонстраций и протестов. В августе в городе бастовали около 30 000 человек, некоторые из них были задержаны. Сейчас в Германии, как и в большинстве европейских стран, усиливают запреты для граждан.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Германии вандалы повредили несколько музеев.



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