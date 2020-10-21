В Германии от рук вандалов в один день пострадали несколько музеев

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Таисия Ерохина
В немецкой
столице вандалы за один день повредили десятки экспонатов в музеях. Об этом передает
ZEIT.
Пергамон - один из пострадавших музеев
Как выяснили в
журналистском расследовании ZEIT и Deutschlandfunk, еще в День немецкого единства,
3 октября, произошел серьезный акт вандализма в центре Берлина. Но
общественность об этом не была проинформирована более двух недель. Не
знали об этом и другие музеи, которые могли пострадать.
Так, нападение на
произведения искусства и древности было совершено на Музейном острове. Неизвестные
повредили не менее 70 предметов в берлинских музеях, облив их маслянистой
жидкостью. В частности, пострадали объекты в Пергамском и Новом музеях, Старой
национальной галерее. Заметные пятна остались на египетских саркофагах,
каменных скульптурах и картинах XIX века.
О мотивах злоумышленников
пока ничего не известно.
Сообщается, что
это одно из самых масштабных нападений на произведения искусства и античности в
истории послевоенной Германии.
Начато
предварительное расследование.
Напомним, в
Германии выпустили пиво с морскими желудями: выглядит эффектно.
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