В Германии от рук вандалов в один день пострадали несколько музеев

В немецкой столице вандалы за один день повредили десятки экспонатов в музеях. Об этом передает ZEIT.

Пергамон - один из пострадавших музеев

Как выяснили в журналистском расследовании ZEIT и Deutschlandfunk, еще в День немецкого единства, 3 октября, произошел серьезный акт вандализма в центре Берлина. Но общественность об этом не была проинформирована более двух недель. Не знали об этом и другие музеи, которые могли пострадать.

Так, нападение на произведения искусства и древности было совершено на Музейном острове. Неизвестные повредили не менее 70 предметов в берлинских музеях, облив их маслянистой жидкостью. В частности, пострадали объекты в Пергамском и Новом музеях, Старой национальной галерее. Заметные пятна остались на египетских саркофагах, каменных скульптурах и картинах XIX века.

О мотивах злоумышленников пока ничего не известно.

Сообщается, что это одно из самых масштабных нападений на произведения искусства и античности в истории послевоенной Германии.

Начато предварительное расследование.

Напомним, в Германии выпустили пиво с морскими желудями: выглядит эффектно.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!