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В Берлине возникли разногласия по дальнейшей помощи Украине: о чем идет речь

Анналена Бербок объяснила, почему Германия не передает Украине Taurus

сегодня, 08:30
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Кравцев Сергей

В правительстве Германии действительно нет единой позиции по тому, стоит ли передавать Украине ракеты Taurus, дискуссии о чем идут уже довольно долго. Разногласия во взглядах не позволяют Берлину принять важное решение. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире телеканала ARD сделала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

В Берлине возникли разногласия по дальнейшей помощи Украине: о чем идет речь

Анналена Бербок. Фото: из открытых источников

Глава МИД заверила, что со своей стороны она поддерживает использование дальнобойного оружия для самообороны. 

"Я всегда говорила, что оно (дальнобойное оружие, — ред.) играет важную роль, особенно для того, чтобы преодолеть этот минный пояс на востоке Украины", — заявила Бербок.

Тогда министра спросили, должна ли Германия поставлять Украине в будущем "что-то другое". Она сказала, что четко высказалась по этому поводу, но канцлер Олаф Шольц имеет другое мнение.

"И в коалиции – в демократической коалиции – если вы не можете прийти к согласию по этому вопросу, то вы не можете это поддерживать. Так делают и американцы, и британцы, и французы", – отметила Анналена Бербок.

Читайте также на портале "Комментарии" — канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что не поддерживает ослабление ограничений на использование Украиной немецкого оружия, чтобы она наносила удары по территории России. Такое заявление глава немецкого правительства сделал, находясь в Нью-Йорке перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает DPA.

Олаф Шольц заявил, что немецкое правительство приняло "несколько решений" по военной поддержке Украины. Канцлер добавил, что эти решения для него лично очень понятны. Среди них – то, что Берлин не будет отменять ограничения на дальность стрельбы. 

"Это (дальнобойные удары по России. – Ред.) не совместимо с моей личной позицией... Мы не будем этого делать. И у нас есть на это веские причины", – добавил Олаф Шольц.




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