В Берлине запретили использовать украинский флаг: детали

Полиция Берлина объявила о запрете использовать флаг Украины на массовых мероприятиях 8 и 9 мая вблизи советских мемориалов памяти о Второй мировой войне. Запрет также относится к флагам России и другим символам.



Украинский флаг в Берлине. Фото из открытых источников

Берлинская полиция издала указ о запрещении использования флагов Украины, России, георгиевских лент и военной униформы во время мероприятий вблизи советских мемориалов. Соответствующий указ касается российско-германского закона об уходе за военными могилами, который взяла на себя Германия в 1992 году.

Как пояснила немецкая полиция, "акт памяти и уважения этих мемориалов и монументов должен сохраняться также на фоне российско-украинской войны".

Кроме запрета на символы, также непозволительно проводить марши и петь военные песни, в частности, возгласы, которые могут прославлять и превозносить войну в Украине.

Исключение из этого правила получили ветераны Второй мировой войны, представители и дипломаты делегаций государств, которые могут участвовать в памятных мероприятиях. Подобный запрет в Германии действовал также в прошлом году.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стали известны причины, почему Германия выступает против конфискации российских активов и передачи их Украине. Основными страхами Берлина является то, что такой случай может побуждать другие страны потребовать от Германии возобновления репараций в результате Второй мировой войны.

Также "Комментарии" писали об украинской порноактрисе, которая попала в скандал и вызвала возмущение в социальных сетях, когда опубликовало фото, на котором прикрывается украинским флагом.



