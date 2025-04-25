В Бундестаге намекнули на капитуляции Украины: что действительно решается на переговорах

Депутат немецкого Бундестага Родерих Кизеветтер подверг критике предложенные президентом США Дональдом Трампом условия о прекращении войны России против Украины. По мнению немецкого парламентария, соглашения больше похожи на капитуляцию Украины, а не на добросовестное прекращение войны ради сохранения жизней.

Германия. Фото: из открытых источников

Родерих Кизеветтер прокомментировал одностраничный документ, который, по данным западных СМИ, администрация Белого дома подала как "окончательное предложение" мирного урегулирования. Среди прочего США готовы признать контроль России над украинским Крымом и ослабить санкции против Москвы. При том, что путинский режим не собирается забирать свои войска из Украины.

Депутат назвал это предложение команды Трампа "актом капитуляции".

"Конечно, ни Европа, ни Украина не могут на это согласиться, потому что тогда наша безопасность окажется под еще большей угрозой", – подчеркнул Кизеветтер.

Читайте на портале "Комментарии" — госсекретарь США Марко Рубио опроверг информацию, которая начала активно появляться в СМИ о том, что от Украины якобы США требовали официального отказа от Крыма. Такое заявление он сделал в разговоре со своим польским коллегой Радославом Сикорским. Об этом сообщает Gazeta Wyborcza, цитируя заявление главы МИД Польши.

Также издание "Комментарии" сообщало – Украина направила свой план по прекращению огня в Украине. Журналисты Telegraph узнали о подробностях документа из пяти пунктов.

В публикации говорится, что подробная информация о пятипунктном пакете требований Киева была предоставлена изданию The Telegraph, "из которого следует, что по-прежнему сохраняются серьезные разногласия с американским планом из семи пунктов, который появился на этой неделе".



