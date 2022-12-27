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В Бундестаге обрушились с критикой на Шольца: совершил грубую ошибку с отказом передать танки Украине

Российский нарратив срабатывает и мешает "некоторым людям в Канцелярии" ФРГ предоставить Украине необходимые танки

сегодня, 10:40
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Автор:

Кравцев Сергей

Молчаливый отказ правительства Германии передать Украине танки – очень большая ошибка. Канцлер Олаф Шольц персонально несет ответственность за этот отказ. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на главу оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесса Штрак-Циммерман в интервью "RND".

В Бундестаге обрушились с критикой на Шольца: совершил грубую ошибку с отказом передать танки Украине

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

Штрак-Циммерман отметила, невозможно найти рациональное объяснение решению Олафа Шольца не передавать Украине такни в то время, когда страна ведет борьбу за выживание и ей очень нужна военная техника. Такой шаг также не может понять мирное украинское население, которое сегодня противостоит российской агрессии.

"Почему мы не можем доставить танки? Особенно, когда я слышу, что поставка танков была бы особой провокацией для России, но мы успешно поставили самоходные гаубицы, зенитные танки, артиллерийские системы и высокоэффективные противовоздушные системы, чтобы спасти тысячи жизней. Поэтому передача танков сейчас была бы важным дополнением к отвержению российских позиций", — подчеркнула глава оборонного комитета Бундестага.

Она предположила, что несмотря на продолжающуюся войну в Европе российские нарративы продолжают работать в правительстве Германии и есть люди, которые не хотят, чтобы украинская армия укрепилась. 

Мари-Агнесса Штрак-Циммерман добавила, что советники немецкого канцлера постоянно советуют тому не передавать Украине танки и бронетранспортёры, но персональная ответственность за такое провальное решение лежит исключительно на самом Шольце.

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Источник: https://www.rnd.de/politik/verteidigungspolitikerin-strack-zimmermann-kritisiert-ukraine-politik-wir-haben-keine-strategie-M7OSM52H6BG2XM2U56MGFJULYM.html
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Обсуждения

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