В Бундестаге обрушились с критикой на Шольца: совершил грубую ошибку с отказом передать танки Украине

Молчаливый отказ правительства Германии передать Украине танки – очень большая ошибка. Канцлер Олаф Шольц персонально несет ответственность за этот отказ. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на главу оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесса Штрак-Циммерман в интервью "RND".

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

Штрак-Циммерман отметила, невозможно найти рациональное объяснение решению Олафа Шольца не передавать Украине такни в то время, когда страна ведет борьбу за выживание и ей очень нужна военная техника. Такой шаг также не может понять мирное украинское население, которое сегодня противостоит российской агрессии.

"Почему мы не можем доставить танки? Особенно, когда я слышу, что поставка танков была бы особой провокацией для России, но мы успешно поставили самоходные гаубицы, зенитные танки, артиллерийские системы и высокоэффективные противовоздушные системы, чтобы спасти тысячи жизней. Поэтому передача танков сейчас была бы важным дополнением к отвержению российских позиций", — подчеркнула глава оборонного комитета Бундестага.

Она предположила, что несмотря на продолжающуюся войну в Европе российские нарративы продолжают работать в правительстве Германии и есть люди, которые не хотят, чтобы украинская армия укрепилась.

Мари-Агнесса Штрак-Циммерман добавила, что советники немецкого канцлера постоянно советуют тому не передавать Украине танки и бронетранспортёры, но персональная ответственность за такое провальное решение лежит исключительно на самом Шольце.

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