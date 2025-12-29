logo

В Бундестаге резко обратились к Мерцу: это напрямую касается Украины

В Бундестаге потребовали от Мерца передать Украине ракеты Taurus

29 декабря 2025, 06:31
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Вице-президент немецкого Бундестага Омид Нурипур призвал немецкое правительство продолжать откладывать важнейший для Киева вопрос и наконец-то поставить в Украину крылатые ракеты Taurus. Об этом пишет Morgenpost.

В Бундестаге резко обратились к Мерцу: это напрямую касается Украины

Бундестаг. Фото: из открытых источников

"Хорошо, что канцлер Мерц претендует на лидерскую роль для Германии. Мерц должен придерживаться того, чего он справедливо требовал в оппозиции, и открыть путь для поставок "Таурусов", — отметил Омид Нурипур во время общения с журналистами.

По его словам, отказ предоставить Украине крылатые ракеты стоит человеческих жизней.

"К сожалению, это снова продемонстрировало Рождество. Недостаточно поддерживать президента Украины в телефонных разговорах. ЕС должен усилить давление на Путина. Путин — единственный, кто может немедленно прекратить эту ужасную войну. Без давления он не уступит", — подчеркнул Нурипур.

Политик считает, что российский диктатор не хочет мира и он ежедневно это показывает. Он хочет подавить Украину и на Рождество посылает смерть.

Вице-президент Бундестага добавил, что на протяжении многих лет наблюдается четкая закономерность: чем слабее выступает Европа, тем безжалостнее действует Путин, поэтому президент РФ понимает только язык жестокости.

Читайте также на портале "Комментарии" — масштабная пропагандистская кампания, развернутая Кремлем внутри Германии, убедила значительную часть общества в том, что передача Украине дальнобойных ракет Taurus может спровоцировать опасную эскалацию и создать угрозу безопасности самой ФРГ. Именно этот фактор, по мнению ветерана российско-украинской войны, майора запаса Алексея Гетьмана, стал главным препятствием для принятия соответствующего решения.



Источник: https://www.morgenpost.de/politik/article410508760/ukraine-krieg-news-aktuell-selenskyj-trump-treffen-florida-sonntag.html

