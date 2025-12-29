У Бундестазі різко звернулися до Мерца: це безпосередньо стосується України

Рубрики
Віце-президент німецького Бундестагу Омід Нуріпур закликав німецький уряд продовжувати відкладати найважливіше для Києва питання і нарешті поставити в Україну крилаті ракети Taurus. Про це пише Morgenpost.
Бундестаг. Фото: із відкритих джерел
За його словами, відмова надати Україні крилаті ракети вартує людських життів.
Політик вважає, що російський диктатор не хоче миру і щодня це показує. Він хоче придушити Україну та на Різдво посилає смерть.
Віце-президент Бундестагу додав, що протягом багатьох років спостерігається чітка закономірність: чим слабше виступає Європа, тим безжальніше діє Путін, тому президент РФ розуміє лише мову жорстокості.
