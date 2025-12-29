У Бундестазі різко звернулися до Мерца: це безпосередньо стосується України

Віце-президент німецького Бундестагу Омід Нуріпур закликав німецький уряд продовжувати відкладати найважливіше для Києва питання і нарешті поставити в Україну крилаті ракети Taurus. Про це пише Morgenpost.

Бундестаг. Фото: із відкритих джерел

"Добре, що канцлер Мерц претендує на лідерську роль для Німеччини. Мерц повинен дотримуватися того, чого він справедливо вимагав в опозиції, і відкрити шлях для постачання "Таурусів"", — зазначив Омід Нуріпур під час спілкування з журналістами.

За його словами, відмова надати Україні крилаті ракети вартує людських життів.

"На жаль, це знову продемонструвало Різдво. Недостатньо підтримувати президента України у телефонних розмовах. ЄС має посилити тиск на Путіна. Путін — єдиний, хто може негайно припинити цю жахливу війну. Без тиску він не поступиться", — наголосив Нуріпур.

Політик вважає, що російський диктатор не хоче миру і щодня це показує. Він хоче придушити Україну та на Різдво посилає смерть.

Віце-президент Бундестагу додав, що протягом багатьох років спостерігається чітка закономірність: чим слабше виступає Європа, тим безжальніше діє Путін, тому президент РФ розуміє лише мову жорстокості.

