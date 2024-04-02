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В Европарламенте назвали Шольца «ослом». Что спровоцировало такое резкое заявление

В вопросе выделения Украине дальнобойных ракет Taurus канцлер Олаф Шольц похож на осла, которого чем больше тянешь, тем он сильнее упирается, заявила в комментарии 24 каналу депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель

сегодня, 15:26
Автор:
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Ткачик Олеся
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Германия до сих пор не может принять решение о предоставлении Украине дальнобойных ракет Taurus , о которых просит Украина. Преградой в этом вопросе выступает позиция канцлера Олафа Шольца, заявила депутат Европейского парламента от Германии Виола фон Крамон-Таубадель.

В Европарламенте назвали Шольца «ослом». Что спровоцировало такое резкое заявление

Олаф Шольц

Как подчеркнула депутат, в этом вопросе Шольц похож на осла, которого загнали в угол. То есть, подчеркнула Виола фон Крамон-Таубадель, чем больше его тянешь, тем сильнее он упирается.

Кроме того, депутат признала, что, к сожалению, жителям Германии безразлично то, что можно увидеть своими глазами в Украине или услышать. Как отметила политик, такое игнорирование фактов лично для нее — разочарование.

При этом депутат Европарламента от Германии все же выразила надежду, что партнеры Украины все же предоставят ей достаточно средств противовоздушной обороны, чтобы обезопасить Киев и другие города.

Кроме того, Виола фон Крамон-Таубадель подчеркнула, что никто не хочет жить под российской оккупацией. По ее мнению, этого понимания должно хватить для того, чтобы сделать все необходимое для Украины, которая должна защитить себя и освободить свои временно оккупированные РФ территории.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что канцлер Германии Олаф Шольц под разными предлогами отказывает Украине в предоставлении дальнобойных ракет "Таурус". Он боится, что Украина начнет наносить удары по территории России, и именно такие действия приведут к тому, что Германия будет вовлечена в войну с Российской Федерацией. При этом канцлер добавил, что якобы Германия не может ограничить дальность полета ракет "Таурус", чтобы Украина могла наносить удары только по временно оккупированным территориям.

При этом в немецкой оппозиции все еще продолжают надеяться , что Шольц передумает и предоставит ракеты Украине.




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Источник: https://24tv.ua/taurus-dlya-ukrayini-yevroparlamenti-poyasnili-chomu-sholts-ne_n2527136
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