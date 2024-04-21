В Германии активисты помочились на портрет Путина

Российские активистки из панк-рок группы Pussy Riot провели в музее Мюнхена акцию протеста против Путина, во время которой помочились на портрет российского диктатора. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание DW.



Акция Pussy Riot в Германии. Фото: Peter Kneffel

Неожиданное выступление Pussy Riot на лестнице музея Мюнхена длилось всего несколько минут. В нем активистки в вязаных масках под звуки музыки выкрикивали разные антивоенные лозунги осуждая войну России в Украине и называли президента РФ Владимира Путина военным преступником.

На черных футболках активисты имели надписи красными буквами: "No Putin", "No War". Однако кульминацией выступления Pussy Riot стало то, что одна из участниц приподняла платье и помочилась на портрет Путина в присутствии зрителей. В конце собственного перформанса активистки сняли свои маски. К акции протеста также присоединился современный австрийский художник Флац, пригласивший Pussy Riot в Германию.

Подобная акция впервые прошла в Мюнхене, однако российские активистки и участницы группы Pussy Riot подобные протесты проводят не впервые, в частности, с частью, в которой они мочатся на портрет Путина.

Одна из участниц Pussy Riot Мария Алехина указала, что мочеиспускание – "это просто один из элементов, главное – то, что мы скандировали". Женщина указала, что некоторые немецкие компании "восстанавливают" разбомбленный и оккупированный Россией Мариуполь и таким образом скрывают военные преступления РФ.

Pussy Riot – это российская группа, преимущественно играющая в жанрах анархо-панк и поп. Основные темы песен группы касаются феминизма, критики российских властей и правоохранительных органов РФ. Участницы группы привлекли внимание акциями протеста, в частности, одно из выступлений Pussy Riot состоялось в Храме Христа Спасителя в 2012 году в Москве, из-за чего в России возбудили против некоторых участниц коллектива уголовные дела.

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