В Германии антивакцинаторы угрожают убить губернатора: полиция начала расследование

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Козлова Альбіна
В среду, 15 декабря, в Дрездене полицейские провели обыски в рамках расследования относительно угроз убийством руководителю земли Саксонии из-за коронавирусных карантинных ограничений и вакцинации. Об этом сообщает Euro News.
Дрезден - административный центр Саксонии, фото из открытых источников
На минувшей неделе антивакцинаторы обсуждали планы убийства губернатора земли Саксония Майкла Кречмера и других членов правительства штата в мессенджере Telegram. В Саксонии на днях прошли протесты против ограничений коронавируса, в земле самый низкий уровень вакцинации в Германии.
Кречмер сообщил, что угрозы в адрес чиновников, ученых и журналистов неприемлемы, поэтому высказывающих их будут привлекать к ответственности.
Известно, что 103 антивакцинатора высказывались против вакцинации и политики в отношении коронавируса. В Telegram-канале были размещены аудиосообщения, в которых люди призывали выступать против карантинных мер, против Кречмера и других.
По словам Тома Бернхардта, спикера управления криминальной полиции земли Саксония, в настоящее время шесть членов группы из Telegram находятся под следствием.
Известно, что правительство Германии усилило ограничения для невакцинированных граждан, им запрещен вход в большинство общественных мест, ресторанов и магазинов первой необходимости. Именно Кречмер был одним из первых, кто отменил проведение рождественских ярмарок и ввел ограничения доступа невакцинированных к некоторым общественным местам.
По словам политика Социал-демократической партии (СДПГ) Себастьяна Фидлера, эксперта по вопросам безопасности, более 15-20 тысяч антивакцинаторов могут совершить насильственные действия из-за введенных ограничений.
Канцлер Олаф Шольц подчеркнул, что такие намерения и заявления антивакцинаторов недопустимы и Германия не будет терпеть "крошечное количество безудержных экстремистов, пытающихся навязать свою волю всему обществу".
Как сообщал портал "Комментарии", в Германии россиянина приговорили к пожизненному за заказное убийство грузина. В МИД России приговор назвали политическим и негативно влияющим на отношения между странами.
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