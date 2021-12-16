В Германии антивакцинаторы угрожают убить губернатора: полиция начала расследование

В среду, 15 декабря, в Дрездене полицейские провели обыски в рамках расследования относительно угроз убийством руководителю земли Саксонии из-за коронавирусных карантинных ограничений и вакцинации. Об этом сообщает Euro News.

Дрезден - административный центр Саксонии, фото из открытых источников

На минувшей неделе антивакцинаторы обсуждали планы убийства губернатора земли Саксония Майкла Кречмера и других членов правительства штата в мессенджере Telegram. В Саксонии на днях прошли протесты против ограничений коронавируса, в земле самый низкий уровень вакцинации в Германии.

Кречмер сообщил, что угрозы в адрес чиновников, ученых и журналистов неприемлемы, поэтому высказывающих их будут привлекать к ответственности.

Известно, что 103 антивакцинатора высказывались против вакцинации и политики в отношении коронавируса. В Telegram-канале были размещены аудиосообщения, в которых люди призывали выступать против карантинных мер, против Кречмера и других.

"Заявления некоторых членов группировки свидетельствуют о том, что они могли владеть настоящим оружием и арбалетами", — говорится в заявлении полиции.

По словам Тома Бернхардта, спикера управления криминальной полиции земли Саксония, в настоящее время шесть членов группы из Telegram находятся под следствием.

Известно, что правительство Германии усилило ограничения для невакцинированных граждан, им запрещен вход в большинство общественных мест, ресторанов и магазинов первой необходимости. Именно Кречмер был одним из первых, кто отменил проведение рождественских ярмарок и ввел ограничения доступа невакцинированных к некоторым общественным местам.

По словам политика Социал-демократической партии (СДПГ) Себастьяна Фидлера, эксперта по вопросам безопасности, более 15-20 тысяч антивакцинаторов могут совершить насильственные действия из-за введенных ограничений.

Канцлер Олаф Шольц подчеркнул, что такие намерения и заявления антивакцинаторов недопустимы и Германия не будет терпеть "крошечное количество безудержных экстремистов, пытающихся навязать свою волю всему обществу".

Как сообщал портал "Комментарии", в Германии россиянина приговорили к пожизненному за заказное убийство грузина. В МИД России приговор назвали политическим и негативно влияющим на отношения между странами.

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