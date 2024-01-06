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В Германии дали окончательный ответ, будут ли принудительно возвращать украинских мужчин в Украину

В правительстве Германии понимают стремление украинского правительства призвать украинских мужчин за рубежом, но не могут сделать этого принудительно

сегодня, 13:12
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Кравцев Сергей
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Германия продолжает оставаться надежным партнером Украины, поддерживая Киев в обороне. Это отвечает интересам политики безопасности страны. Но федеральное правительство не может насильно заставить украинских мужчин, которые находятся в Германии, вернуться домой, чтобы встать на защиту страны. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью Welt заявил министр юстиции ФРГ Марко Бушманн.

В Германии дали окончательный ответ, будут ли принудительно возвращать украинских мужчин в Украину

Украинские беженцы. Фото: из открытых источников

"Я понимаю стремление украинского правительства призвать украинских мужчин за рубежом на военную службу. Вызов законный. Но мы не сможем заставить никого в Германии служить за рубежом", – заявил министр.

Также он прокомментировал возможность возобновления обязательной военной службы для немцев, отметив скептическое отношение к этому вопросу.

По словам Марко Бушманна, с конституционной точки зрения существует проблема равенства. Сейчас никто не предполагает, что все годные к военной службе мужчины в этом году будут призваны. В Минобороны, видимо, думают о модифицированном призыве 

"Я также против обязательной военной службы по другой причине: если бы мы ее восстановили и призвали сотни тысяч молодых людей ради справедливости, то мы бы устранили их с рынка труда. Дефицит рабочей силы уже является тормозным фактором экономики", – добавил он.

Также немецкий чиновник подчеркнул, что Германия продолжит поддерживать Украину финансово. Заранее приостановить "долговой тормоз" невозможно, но, если ситуация изменится, придется принимать новые решения. Следует отметить, что "долговой тормоз" использует правительство Германии, он ограничивает структурный дефицит бюджета.

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Источник: https://www.welt.de/politik/deutschland/article249379146/Justizminister-Buschmann-Dies-waere-ein-gewaltiger-PR-Sieg-fuer-die-AfD.html
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