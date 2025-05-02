В Германии друзей Путина, которые прошли в Бундестаг, признали экстремистами

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Кравцев Сергей
Агентство внутренней разведки Германии определило ультраправую пророссийскую партию "Альтернатива для Германии" как экстремистскую организацию, угрожающую демократии. Об этом пишет Reuters.
Германия. Фото: из открытых источников
СМИ отмечает, это позволит лучше контролировать партию, занявшую второе место на федеральных выборах в феврале.
Отмечается, что этот статус должен дать властям больше возможностей для использования секретных методов по слежке за партией, например, путем привлечения конфиденциальных информаторов и перехвата сообщений.
В публикации говорится, что АдГ не считает граждан Германии иммигрантского происхождения из преимущественно мусульманских стран равноправными членами немецкого общества.
Такой подход, по мнению разведки, привел к тому, что отдельные лица и группы "порочатся и очерняются", вызывая "иррациональный страх и враждебность по отношению к ним".
Reuters обращает внимание, что такое решение принято на фоне оживленных дебатов о том, как вести себя с AдГ в новом парламенте. Партия получила на выборах рекордное количество мест, что дает ей право получить даже несколько ключевых парламентских комитетов, хотя для этого ей все равно потребуется поддержка других партий.
В то же время, по мнению аналитиков, это решение рискует еще больше усилить поддержку AдГ и ее заявления о том, что она оттеснена на второй план.
Аналитики напомнили, что шлейф экстремизма преследует AдГ еще с 2021 года. когда отдельные ее фракции, такие как ее молодежное крыло, уже были признаны экстремистскими.
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