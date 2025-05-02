В Германии друзей Путина, которые прошли в Бундестаг, признали экстремистами

Агентство внутренней разведки Германии определило ультраправую пророссийскую партию "Альтернатива для Германии" как экстремистскую организацию, угрожающую демократии. Об этом пишет Reuters.

Германия. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, это позволит лучше контролировать партию, занявшую второе место на федеральных выборах в феврале.

Отмечается, что этот статус должен дать властям больше возможностей для использования секретных методов по слежке за партией, например, путем привлечения конфиденциальных информаторов и перехвата сообщений.

"Концепция народа, основанная на этнической принадлежности и происхождении, которая преобладает в партии, несовместима со свободным демократическим порядком", — говорится в заявлении службы внутренней разведки.

В публикации говорится, что АдГ не считает граждан Германии иммигрантского происхождения из преимущественно мусульманских стран равноправными членами немецкого общества.

Такой подход, по мнению разведки, привел к тому, что отдельные лица и группы "порочатся и очерняются", вызывая "иррациональный страх и враждебность по отношению к ним".

Reuters обращает внимание, что такое решение принято на фоне оживленных дебатов о том, как вести себя с AдГ в новом парламенте. Партия получила на выборах рекордное количество мест, что дает ей право получить даже несколько ключевых парламентских комитетов, хотя для этого ей все равно потребуется поддержка других партий.

В то же время, по мнению аналитиков, это решение рискует еще больше усилить поддержку AдГ и ее заявления о том, что она оттеснена на второй план.

Аналитики напомнили, что шлейф экстремизма преследует AдГ еще с 2021 года. когда отдельные ее фракции, такие как ее молодежное крыло, уже были признаны экстремистскими.

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