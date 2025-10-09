logo

В Германии громко отметили день рождения диктатора Путина: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

В Германии громко отметили день рождения диктатора Путина: что известно

Праздник в российском посольстве был устроен ультраправым изданием Compact, которое в прошлом запрещалось за пропаганду идеологии, противоречащее конституционным ценностям.

9 октября 2025, 09:00
Автор:
avatar

Клименко Елена

Трое депутатов земельного парламента Саксонии-Ангальт от ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдН) приняли участие в мероприятии, посвященном дню рождения Владимира Путина, состоявшемуся в российском посольстве в Берлине. Об этом сообщает издание MDR.

В Германии громко отметили день рождения диктатора Путина: что известно

Фото: из открытых источников

Организатором события выступил радикальный правый журнал Compact, ранее запрещенный в Германии за распространение антидемократических и антиконституционных идей. Во время мероприятия главный редактор издания Юрген Эльзессер открыто поддержал Путина, назвав его "патриотом", якобы борющимся за сохранение традиционных ценностей против "левого Запада". В своем выступлении он пожелал российскому диктатору долгой жизни.

Среди гостей присутствовали депутаты от АдН — Ганс-Томас Тильшнайдер, Флориан Шредер и Франк Отто Лизурек. В частности, Тильшнайдер уже привлекал внимание СМИ своими пророссийскими взглядами и визитом на временно оккупированные территории Украины в 2022 году.

Сопредседатель фракции АдН в Саксонии-Ангальт Оливер Кирхнер подтвердил осведомленность о присутствии коллег на мероприятии, отметив, что сам приглашение не получал. Он оправдал участие депутатов словами о необходимости "общаться со всеми сторонами".

Другие германские политики отреагировали критически. Лидер фракции Христианско-демократического союза Гидо Хойер заявил, что часть АдН "потеряла связь с основами демократической системы". В свою очередь глава фракции социал-демократов Андреас Зильберсак жестко раскритиковал участие в мероприятии, призвав АдН определиться: "С кем они – с Путиным или с Трампом?"

Портал "Комментарии" уже писал, что в ночь на 8 октября Россия совершила массированную атаку дронами-камикадзе по Одесской области. Несмотря на работу сил ПВО, беспилотники нанесли удары по гражданским и инфраструктурным объектам, нанеся масштабные пожары и разрушения.



