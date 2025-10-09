У Німеччині гучно відсвяткували день народження диктатора Путіна: що відомо

Троє депутатів земельного парламенту Саксонії-Ангальт від ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) взяли участь у заході, присвяченому дню народження Володимира Путіна, який відбувся в російському посольстві в Берліні. Про це повідомляє видання MDR.

Фото: з відкритих джерел

Організатором події виступив радикальний правий журнал Compact, раніше заборонений у Німеччині за розповсюдження антидемократичних та антиконституційних ідей. Під час заходу головний редактор видання Юрґен Ельзессер відкрито підтримав Путіна, назвавши його "патріотом", який нібито бореться за збереження традиційних цінностей проти "лівого Заходу". У своєму виступі він побажав російському диктаторові довгого життя.

Серед гостей були присутні депутати від АдН — Ганс-Томас Тільшнайдер, Флоріан Шредер і Франк Отто Лізурек. Зокрема, Тільшнайдер раніше вже привертав увагу ЗМІ своїми проросійськими поглядами та візитом на тимчасово окуповані території України у 2022 році

Співголова фракції АдН у Саксонії-Ангальт Олівер Кірхнер підтвердив обізнаність про присутність колег на заході, зазначивши, що сам запрошення не отримував. Він виправдав участь депутатів словами про необхідність "спілкуватися з усіма сторонами".

Інші німецькі політики відреагували критично. Лідер фракції Християнсько-демократичного союзу Гідо Хоєр заявив, що частина АдН "втратила зв'язок з основами демократичної системи". У свою чергу, голова фракції соціал-демократів Андреас Зільберсак жорстко розкритикував участь у заході, закликавши АдН визначитися: "З ким вони – з Путіним чи з Трампом?"

