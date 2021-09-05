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Главная Новости Мир Германия В Германии иностранец ранил ножом двух людей: что известно о нападении
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В Германии иностранец ранил ножом двух людей: что известно о нападении

Очевидцы говорят, что человек что-то выкрикивал во время преступления

сегодня, 19:40
Автор:

Козлова Альбіна

В столице Германии задержали нападавшего на прохожих. Мужчина набросился на людей с ножом и нанес им ранения. Об этом пишет издание Berliner Zeitung.

В Германии иностранец ранил ножом двух людей: что известно о нападении

В Германии иностранец ранил ножом двух человек, фото из открытых источников

Известно, что 29-летний афганец напал на 58-летнюю немку, которая работала в городском сквере Берлина и ударил ее ножом в шею. Когда на помощь пострадавшей пришел 66-летний немец, нападающий ударил ножом и его. Очевидцы говорят, что человек что-то выкрикивал во время преступления.

Пострадавших госпитализировали в больницу и прооперировали. Мужчину задержала полиция, прибывшая на место. По словам Мартина Стелтнера, пресс-секретаря берлинской прокуратуры, у задержанного, вероятно, есть психологические расстройства. Полиция изучать не совершил ли он приступление из-за исламистских убеждений. Сейчас изучают его посты в интернете.

Задержанный афганец с 2016 года проживает в Германии и преступлений не совершал, так же не был известен как ярый исламист.

Теперь прокуратура и Управление государственной уголовной полиции займутся делом и проведут расследование деталей преступления и его предыстории. Через неделю состоится судебное заседание, судья выдаст постановление по делу.

Как сообщал портал "Комментарии", по данным местной полиции, по улице шла группа из шести человек, в которую стреляли из автомобиля. В результате три человека погибли на месте от ранений, трое с огнестрельными ранами были госпитализированы в одну из больниц. Происшествие случилось в северо-западном районе Вашингтона. Также при осмотре места происшествия обнаружили пистолет, кому он принадлежит, — выяснит экспертиза. Вероятно, люди из группы на улице тоже сделали выстрелы в ответ. Сейчас полиция разыскивает черный седан, ведь, по ее версии, в нем ехали подозреваемые в вооруженном нападении на прохожих.


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Источник: https://www.berliner-zeitung.de/news/polizeibericht-berlin/islamistische-tat-in-berlin-afghane-verletzt-frau-mit-messer-lebensgefaehrlich-li.180992
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