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В Германии из-под суда сбежала 96-летняя экс-работница концлагеря: подробности

Женщина оставила дом престарелых в начале дня, но в суд не пришла

сегодня, 20:50
Автор:

Лиля Воробьева

96-летняя немецкая гражданка, которую теперь обвиняют в том, что она была соучастником массовых убийств, что совершали нацисты в концлагере, не явился в суд, потому что организовала себе побег.

В Германии из-под суда сбежала 96-летняя экс-работница концлагеря: подробности

На судебное заседание подозреваемая летняя женщина не пришла (фото из открытых источников)

Она работала секретаршей руководителя СС концлагеря Штутгоф в оккупированной нацистами Польше во время Второй мировой войны. И должна было появиться в судебный орган города Итцего на севере страны. После побега нацистки столь преклонного возраста судья Доминик Гросс сообщила, что выдает ордер на ее арест.

Пресс-секретарь судебного органа Фредерика Милгоффер рассказала, что женщина, оставила дом престарелых еще утром, но на судебное заседание не явился, информирует радио Свобода.

Почти столетняя немка — не первая женщина, которая участвовала в нацистских преступлениях и за сколько десятилетий таки привлечена к криминалу. Ее обвиняют в том, что она участвовала в расстрелах и других жестоких уничтожениях более 10 тысяч узников лагеря.

Как сообщает пресс-служба судебного органа города Итцего, обвиняемый гражданка участвовала в преступлениях против человечества, что творили нацисты именно потому, что помогала руководству лагеря, которое все время казнило заключенных в период с июня 1943 по апрель 1945 года. Она выполняла работу машинистки и стенографистки в комендатуре лагеря.

Подозреваемую, которая исчезла, должны были осуждать в специальном суде по делам несовершеннолетних, ведь ей на момент совершения преступлений еще не исполнилось 21 года.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Германии захотели национализировать жилой фонд .


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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-nimechchina-sud-sekretarka-konztaboru/31485835.html
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