В Германии люди пострадали от салютов, есть погибший

Во время празднования Нового года, 1 января 2022, от взрыва салюта погиб 37-летний местный житель, 39-летний был госпитализирован в больницу со значительными травмами. Об этом пишет DPA.

Во время празднования Нового года люди пострадали от пиротехники, фото из открытых источников

31 декабря вечером группа из 10 человек праздновала Новый год в Хеннефи, находящемся в земле Северная Рейн-Вестфалия. Двое мужчин хотели запустить салют, однако пиротехника взорвалась, а они получили ранения. Свидетели увидели, что те упали на землю и вызвали медиков.



На место прибыли работники экстренной медицинской помощи и начали реанимировать 37-летнего немца. Впрочем, несмотря на попытки медиков вернуть его к жизни, он скончался.



Другого потерпевшего доставили в больницу. Сообщается, что у него опасные для жизни травмы. О его состоянии здоровья ничего не известно. По предварительным данным, фейерверк мог быть самодельным или неисправным. Об этом сообщил представитель правоохранителей в ходе пресс-конференции. В районном отделе полиции начали расследование инцидента.

Также в Берлине 12 человек, среди которых и дети получили травмы от взрыва фейерверка, когда находились на частной новогодней вечеринке. Самому младшему пострадавшему исполнилось 11 лет. Пострадавших госпитализировали в городскую больницу с травмами разной степени тяжести.

В полиции считают, что на вечеринке в районе Фридрихсхагена гости хотели запустить подпольно приобретенный фейерверк. На месте работало 40 спасателей.



Как сообщал портал "Комментарии", в США во время перестрелки с полицией погиб ребенок. В Лос-Анджелесе в магазине произошла перестрелка с полицейскими при задержании американца.

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