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В Германии люди пострадали от салютов, есть погибший

От взрывов фейерверков в Германии травмировались дети и взрослые, мужчина погиб

сегодня, 10:50
Автор:

Козлова Альбіна
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Во время празднования Нового года, 1 января 2022, от взрыва салюта погиб 37-летний местный житель, 39-летний был госпитализирован в больницу со значительными травмами. Об этом пишет DPA.

В Германии люди пострадали от салютов, есть погибший

Во время празднования Нового года люди пострадали от пиротехники, фото из открытых источников

31 декабря вечером группа из 10 человек праздновала Новый год в Хеннефи, находящемся в земле Северная Рейн-Вестфалия. Двое мужчин хотели запустить салют, однако пиротехника взорвалась, а они получили ранения. Свидетели увидели, что те упали на землю и вызвали медиков.

На место прибыли работники экстренной медицинской помощи и начали реанимировать 37-летнего немца. Впрочем, несмотря на попытки медиков вернуть его к жизни, он скончался.

Другого потерпевшего доставили в больницу. Сообщается, что у него опасные для жизни травмы. О его состоянии здоровья ничего не известно. По предварительным данным, фейерверк мог быть самодельным или неисправным. Об этом сообщил представитель правоохранителей в ходе пресс-конференции. В районном отделе полиции начали расследование инцидента.

Также в Берлине 12 человек, среди которых и дети получили травмы от взрыва фейерверка, когда находились на частной новогодней вечеринке. Самому младшему пострадавшему исполнилось 11 лет. Пострадавших госпитализировали в городскую больницу с травмами разной степени тяжести.

В полиции считают, что на вечеринке в районе Фридрихсхагена гости хотели запустить подпольно приобретенный фейерверк. На месте работало 40 спасателей.

Как сообщал портал "Комментарии", в США во время перестрелки с полицией погиб ребенок. В Лос-Анджелесе в магазине произошла перестрелка с полицейскими при задержании американца.


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Источник: https://www.dpa-international.com/topic/one-dead-several-injured-fireworks-accidents-germany-urn%3Anewsml%3Adpa.com%3A20090101%3A220101-99-556646
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