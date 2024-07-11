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В Германии могут изменить условия пребывания для украинских мужчин

Немецкий оппозиционный депутат Маркус Зедер предлагает отправлять украинских мужчин в Украину при уведомлении от украинских властей.

11 июля 2024, 15:50
Автор:
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Slava Kot
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Украинских мужчин беженцев призывного возраста в Германии хотят лишить статуса защиты, чтобы иметь возможность отправлять их в Украину, если придет сообщение от украинской власти. О такой возможности заявил глава баварского отделения оппозиционной партии ХСС Маркус Зедер.

В Германии могут изменить условия пребывания для украинских мужчин

В Германии призывают отправлять украинских мужчин в Украину. Фото из открытых источников

Во время съезда партии ХСС шла дискуссия о снятии охранного статуса для украинских мужчин призывного возраста. По словам Маркуса Зедера, правительство Германии могло бы поддержать такое решение, чтобы по требованию украинской власти отправлять мужчин в Украину.

"Председатель ХСС Маркус Зедер считает возможным, что федеральное правительство могло бы способствовать возвращению военнообязанных беженцев из Украины на родину", — сообщает слова Зедера немецкое издание Aussiedlerbote.

Глава крупнейшей молодежной организации в Германии Junge Union Иоганнес Винкель поддерживает заявления Зедера и указывает, что украинские мужчины должны стать на защиту Украины, а не искать убежища в Германии. Кроме того, Винкель подчеркнул, что власти Германии действуют цинично, когда поставляют оружие для Украины, однако не хотят выдать украинских мужчин, которые могли воевать на войне.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что немецкий депутат Александер Добриндт раскритиковал украинских беженцев. По его словам, беженцы из Украины должны начать работать в Германии или пусть возвращаются на Родину.

Также "Комментарии" писали о том, какой процент украинских беженцев в Германии посылает деньги в Украину. Кроме того, стала известна средняя сумма месячного перевода от беженцев в Украину.



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