В Германии могут заблокировать Telegram

В Германии могут принять решение о блокировке мессенджера Telegram. Правительство апеллирует к тому, что контент, распространенный внутри, нарушает законы, в частности, среди ультраправых организаций и лиц. Об этом сообщает немецкий еженедельник Die Zeit. По словам министерства внутренних дел Германии Нэнси Файзер, они не могут исключать такой возможности.

Telegram. Фото: Pixabay





“Отключение было бы серьезным и, пожалуй, крайним мероприятием. Сначала нужно исчерпать все другие варианты”, — заявила министерша.

Пока правительство обсуждает этот вопрос со странами-партнерами Евросоюза: как регулировать Telegram. В частности, через закон в Германии относительно провайдеров социальных сетей. Именно их обязали удалять явно незаконный контент после подачи жалобы. В частности, претензия от Минюста Германии в 2021 году касалась того, что в мессенджере нет четкой процедуры подачи жалоб на подозрительный контент. Поэтому не удается установить контакт с администрацией сервиса. Хотя от Telegram потребовали, чтобы они сотрудничали с властями ФРГ и спецслужбами — ответа не получили.

Берлин потребовал от компании, чтобы она начала сотрудничать с властями ФРГ, удаляла незаконный контент и передавала спецслужбам данные, необходимые для расследования. Ответа Германия не получила.

Напомним, разработчики популярного мессенджера Telegram добавили в свое приложение несколько новых функций. Об этом сообщается в официальном блоге компании. За 2021 год мессенджер Telegram получил уже 12 обновлений. В новой версии приложения появились такие функции, как реакции, автоматический перевод сообщений, QR-коды с уникальным оформлением, а также скрытый текст.

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