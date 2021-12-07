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В Германии мужчина убил семью и совершил самоубийство из-за поддельного Covid-сертификата

Муж подделал справку для своей жены

сегодня, 17:06
Автор:

Карина Ожерельева
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Муж, убивший свою жену и троих маленьких детей, прежде чем совершить самоубийство, подделал свидетельство о прививке и боялся, что его детей заберут у него, когда подделка была обнаружена. Такое заявление сделал во вторник, 7 декабря, немецкий прокурор. Об этом сообщает Reuters.

В Германии мужчина убил семью и совершил самоубийство из-за поддельного Covid-сертификата

Полицейский автомобиль припаркован перед семейным домом погибших - Reuters

Полиция нашла двух взрослых в возрасте 40 лет, и троих детей в возрасте 4, 8 и 10 лет мертвыми от огнестрельных ранений в семейном доме в Кенигс-Вустерхаузен к югу от Берлина.

В прощальной записке, найденной полицией, мужчина сказал, что подделал справку о прививке своей жене. Ее работодатель узнал это, из-за чего супруги боялись, что их арестуют, и они потеряют своих детей, сказал прокурор Гернот Бентлеон.

Полиция была вызвана домой после того, как свидетели увидели бездыханные тела в доме.

Страшный случай произошел, когда Германия усилила ограничения, чтобы попытаться остановить четвертую волну пандемии коронавируса. Начиная с прошлого месяца работники должны были показать, что они вакцинированы, выздоровели или отрицательный тест на COVID-19.

Немецкие власти на прошлой неделе согласились запретить невакцинированным доступ ко всем предприятиям, кроме важнейших, таких как продуктовые магазины, аптеки и пекарни, а также планируют сделать вакцинацию обязательной для некоторых видов профессий.

Как сообщали ранее "Комментарии", в Житомирской области мужчина жестоко избил 7-летнюю девочку. Сотрудники правоохранительных органов установили, что местный житель, находясь на поле со своей 7-летней падчерицей, набросился на нее с кулаками. Правонарушителю не понравилось, что говорит девочка.


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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/man-killed-family-then-self-over-faked-vaccine-pass-german-prosecutor-2021-12-07/
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