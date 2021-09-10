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В Германии набирает обороты очередной скандал, связанный с Россией

Правительство Германии обвинило российские спецслужбы во вмешательстве в выборы в Бундестаг

сегодня, 07:30
Автор:

Кравцев Сергей

В Германии набирает обороты очередной скандал, связанный с Россией – правительство Германии обвинило российские спецслужбы во вмешательстве в выборы в Бундестаг, которые должны состояться 26 сентября. И здесь очень кстати будет вспомнить старое-доброе выражение: "Как говорится – никогда такого не было и вот снова". Как передает издание "Комментарии", об этом на своей странице в Facebook пишет политолог и блогер Виктор Таран.

В Германии набирает обороты очередной скандал, связанный с Россией

Бундестаг Фото: DW

Политолог отмечает, интересно, что обвинения со стороны Берлина прозвучали вполне официально, а не на уровне догадок. Немцы теперь обижаются на русских спецов, что те взламывают аккаунты депутатам и членам правительства, занимаются излюбленным делом – распространяют фейки и дезинформацию, дают команду "фас" своим ботофермам. Иными словами, действуют, как уже неоднократно действовали перед выборами в других цивилизованных странах.

Виктор Таран пишет технология отработана отлично – сначала русские продают немецким "друзьям" газ, хотя весь цивилизованный мир показывает доказательства, к чему все это приведет, а затем на заработанные деньги Кремль платит специалистам, которые осуществляют атаки на немецких политиков, которые и лоббировали подписание контрактов с Россией.

"Немцы в своей жадности кажется так и не поняли, что с русскими невозможно, ни дружить, ни сотрудничать. И за эту ошибку они уже начали расплачиваться", – написал политолог.

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Источник: https://www.facebook.com/victor.taran.5/posts/10158616650931859
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