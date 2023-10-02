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В Германии намекнули о расширении ЕС от Лиссабона до Луганска

Глава МИД Германии не сомневается, что Украина станет членом ЕС в законных границах

сегодня, 13:44
Автор:
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Кравцев Сергей
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Европейский Союз совсем скоро расширится от португальского Лиссабона до украинского Луганска. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на министра иностранных дел Анннелену Бербок, слова которой цитирует "Handelsblatt".

В Германии намекнули о расширении ЕС от Лиссабона до Луганска

Анналена Бербок. Фото: из открытых источников

Министр подтвердила обещание Евросоюза принять Украину в состав блока в будущем.


"Будущее Украины – в Европейском Союзе, в нашем сообществе свободы, и вскоре она расширится от Лиссабона до Луганска. С каждым селом, с каждым метром, который освобождает Украина, с каждым метром, где она спасает своих людей, она также расширяет свой путь в ЕС", — заявила Анннелена Бербок.

Еще в прошлом году Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. Теперь Киев должен выполнить ряд условий для того, чтобы стать полноправным членом блока.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Украину прибыла миссия МВФ, которая будет решать вопрос с продолжением программы расширенного финансирования. Тема более чем актуальная, учитывая, что временный бюджет США (рассчитанный на 45 дней) поддержку Украины в себя не включает. Правда, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель уверяет, что на поддержке Украины со стороны Евросоюза внутриамериканские перипетии не отразятся. Но украинской власти, похоже, придется серьезно напрячься, чтобы помощь со стороны Запада не ослабевала. Какие ожидания от пребывания в Киеве представителей МВФ и ЕС? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – почему усиливаются разногласия Украины с европейскими соседями – какие настоящие причины.




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Источник: https://www.handelsblatt.com/dpa/baerbock-fordert-winterschutzschirm-fuer-die-ukraine/29423270.html
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