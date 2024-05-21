В Германии напали с ножом на украинского подростка

15-летний подросток из Украины получил два ножевых ранения, которые могли привести к его смерти. Парень прошел километр прежде, чем врачи скорой помощи помогли пострадавшему и отправили его в больницу. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на немецкое издание Bild.



В Германии напали с ножом украинского подростка. Фото из открытых источников

19 мая украинский беженец с двумя друзьями гуляли по городу Дортмунд. Около 21 часа они встретили девушек, с которыми начали разговаривать. Однако впоследствии к ним подошла группа молодых людей, с которой у них возник спор, переросший в драку.

Один из ребят достал нож и нанес удар по 15-летнему украинскому беженцу, сделав длинный порез на шее. Далее нападающий нанес еще один опасный удар ножом в верхнюю часть тела подростка.

После этого группа с раненым украинцем начала убегать с места инцидента и пробежала около километра по Дортмунду, пока не наткнулась на автомобиль скорой помощи, вызванной на место инцидента. Врач спас жизнь украинцу после чего тяжелораненого подростка доставили в больницу.

В прокуратуре Дортмунда открыли дело о покушении на убийство, ищут нападающего и группу с которой возник спор. По данным полиции, врачи смогли стабилизировать состояние украинца.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Германии россиянин убил двух находившихся на реабилитации украинских военных. Мужчина напал на украинцев в торговом центре и нанес несколько смертельных ножевых ранений.

Также "Комментарии" писали о немецком чиновнике, которого осудили за сексуальные домогательства детей 9 и 11 лет, сбежавших от войны в Украине.