В Германии напомнили США о недопустимости санкций против «Северного потока-2»

В Германии заявили, что сотрудничество с Вашингтоном по реализации соглашения относительно газопровода "Северный поток-2" продолжается. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет Reuters.

Северный поток-2. Фото из открытых источников

В МИД Германии сообщили, что есть постоянный диалог с администрацией Белого Дома относительно выполнении совместного соглашения по газопроводу стоимостью 11 млрд долларов. США официально воздержались от введения санкций в отношении "Северного потока-2". Это было подтверждено в июле 2021 года, когда и было подписано соглашение с Германией, но на прошлой неделе были введены некоторые санкции против имеющее отношение к России компании Transadria Ltd и ее судна. В Берлине в связи с этим напомнили, что они не приемлют санкций, которые вводят союзники.

Такой ответ появился на запрос Reuters, где попросили прокомментировать сообщения о том, что официальный Берлин обратился к Конгрессу США с просьбой отказаться от идеи вводить новые санкции против "Северного потока-2", что может серьёзно навредить двусторонним отношениям США и Германии. Если же санкции всё-таки будут видены, это в конечном счете серьезно ударит по трансатлантическому единству.

США и некоторые страны Европы категорически против "Северного потока-2". Важно отметить, что перед тем, как пойти на соглашение с США официальный Берлин согласился жёстко отреагировать на то, если Россия будет использовать энергетическое оружие против Украины. Правда в том соглашении, которое подписал Берлин и Вашингтон, нет конкретных пунктов о том, какие именно будут действия и какая будет реакция на такие шаги России.

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