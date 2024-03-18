В Германии не будут Путина называть президентом России после "выборов": чем заменят

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Slava Kot
В Министерстве иностранных дел Германии заявили, что не будут называть Владимира Путина президентом России. Кроме того, в Германии полагают, что так называемые выборы в России нельзя назвать демократическими.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Спикер МИД Германии Себастьян Фишер на пресс-конференции ответил на вопрос журналистов, будет ли власть ФРГ после раскритикованных за недемократичность "выборов" в России называть Владимира Путина "президентом или правителем".
Президентские "выборы" в России прокомментировала также представительница кабмина Германии Кристиане Хофман. По ее словам, так называемые выборы в России не были "ни свободными, ни справедливыми".
В конце речи Хофман осудила организованные россиянами выборы на временно оккупированной территории Украины.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что британское издание Financial Times сделало анализ после "переизбрания" Путина на пятый срок и назвало единственный вариант, который не позволит российскому диктатору стать президентом в шестой раз.
Также "Комментарии" писали о главе ГУР Кирилле Буданове, который отреагировал на победу Путина на "выборах" в России. Глава украинской разведки назвал российского диктатора слабаком.
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