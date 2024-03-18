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В Германии не будут Путина называть президентом России после "выборов": чем заменят

Германия критикует несправедливые выборы в РФ и заявила, что Владимир Путин не будет называться президентом России.

сегодня, 15:15
Автор:
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Slava Kot
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В Министерстве иностранных дел Германии заявили, что не будут называть Владимира Путина президентом России. Кроме того, в Германии полагают, что так называемые выборы в России нельзя назвать демократическими.

В Германии не будут Путина называть президентом России после "выборов": чем заменят

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Спикер МИД Германии Себастьян Фишер на пресс-конференции ответил на вопрос журналистов, будет ли власть ФРГ после раскритикованных за недемократичность "выборов" в России называть Владимира Путина "президентом или правителем".

"В последнее время ведомство использует одну лишь фамилию Путин, без какого-либо официального титула", — пояснил Фишер.

Президентские "выборы" в России прокомментировала также представительница кабмина Германии Кристиане Хофман. По ее словам, так называемые выборы в России не были "ни свободными, ни справедливыми".

"Результат был заранее понятен. Это были недемократические выборы. Царила атмосфера запугивания. В России нет свободы слова. Канцлер уже говорил об этом, Россия сейчас является диктатурой и находится под авторитарным правлением Владимира Путина", — сказала Хофман.

В конце речи Хофман осудила организованные россиянами выборы на временно оккупированной территории Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что британское издание Financial Times сделало анализ после "переизбрания" Путина на пятый срок и назвало единственный вариант, который не позволит российскому диктатору стать президентом в шестой раз.

Также "Комментарии" писали о главе ГУР Кирилле Буданове, который отреагировал на победу Путина на "выборах" в России. Глава украинской разведки назвал российского диктатора слабаком.



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