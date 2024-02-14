В Германии новое нападение на украинского подростка

15-летний украинец стал жертвой очередного нападения в Германии. На подростка напали в городе Мэттман близ Дюссельдорфа. В результате жестокого избиения украинец оказался в больнице с травмами головы.



В Германии напали на украинца Фото из открытых источников

13 февраля полиция в Меттмане сообщила об инциденте с участием 15-летнего украинца. По предварительным данным, нападение произошло 10 февраля вечером, когда гражданин Украины находился в местном турецком ресторане.

Полиция указывает, что между украинцем и неизвестным мужчиной произошел спор. Мужчина выражал ксенофобские оскорбления, а затем нанес удар неустановленным предметом по голове 15-летнего украинца. После нападения мужчина скрылся с места инцидента.

Немецкая полиция не установила личность нападающего, однако объявила его в розыск и дает описание мужчины. По словам свидетеля, нападающий мог иметь польское происхождение. Жертва нападения находится в больнице, однако угроз для жизни нет.

Напомним, что это не первое нападение на украинских подростков в Германии. 10 февраля городе Оберхаузен, который также находится вблизи Дюссельдорфа, было совершено нападение на двух украинцев. Один из них 17-летний парень Владимир Ермаков погиб от ножевых ранений. Парень был баскетболистом и играл за молодежную команду клуба ART Giants из Дюссельдорфа. Другой подросток также из той же команды Артём Козаченко находится в больнице. Полиция задержала убийцу и устанавливает мотивы нападения.

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