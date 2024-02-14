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В Германии новое нападение на украинского подростка

После убийства и избиения двух украинских юношей в Германии произошло новое нападение на украинского подростка.

сегодня, 10:47
Автор:
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Slava Kot
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15-летний украинец стал жертвой очередного нападения в Германии. На подростка напали в городе Мэттман близ Дюссельдорфа. В результате жестокого избиения украинец оказался в больнице с травмами головы.

В Германии новое нападение на украинского подростка

В Германии напали на украинца Фото из открытых источников

13 февраля полиция в Меттмане сообщила об инциденте с участием 15-летнего украинца. По предварительным данным, нападение произошло 10 февраля вечером, когда гражданин Украины находился в местном турецком ресторане.

Полиция указывает, что между украинцем и неизвестным мужчиной произошел спор. Мужчина выражал ксенофобские оскорбления, а затем нанес удар неустановленным предметом по голове 15-летнего украинца. После нападения мужчина скрылся с места инцидента.

Немецкая полиция не установила личность нападающего, однако объявила его в розыск и дает описание мужчины. По словам свидетеля, нападающий мог иметь польское происхождение. Жертва нападения находится в больнице, однако угроз для жизни нет.

Напомним, что это не первое нападение на украинских подростков в Германии. 10 февраля городе Оберхаузен, который также находится вблизи Дюссельдорфа, было совершено нападение на двух украинцев. Один из них 17-летний парень Владимир Ермаков погиб от ножевых ранений. Парень был баскетболистом и играл за молодежную команду клуба ART Giants из Дюссельдорфа. Другой подросток также из той же команды Артём Козаченко находится в больнице. Полиция задержала убийцу и устанавливает мотивы нападения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Днепропетровской области расстреляли автомобиль заместителя мэра.

Также "Комментарии" писали о мужчине из США, который отрезал голову собственному отцу из-за конспирологических теорий.



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Источник: https://www.dw.com/uk/na-15ricnogo-ukrainca-napali-v-mettmanni/a-68247891
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