logo

BTC/USD

16928.66

ETH/USD

1216.92

LTC/USD

65.10

USD/UAH

39.90

EUR/UAH

41.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Германия В Германии определились – буду ли покупать российскую нефть в 2023-м году
commentss НОВОСТИ Все новости

В Германии определились – буду ли покупать российскую нефть в 2023-м году

Нефтедобывающие компании на нефтеперерабатывающих заводах в Лойне и Шведте больше не будут заказывать российскую сырую нефть в новом году

сегодня, 16:45
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Официальный Берлин отверг заявление о том, что планирует покупать российскую нефть в начале следующего года, заявив, что вместо этого Германия уже подготовила все мощности, чтобы импортировать сырую нефть из Казахстана. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

В Германии определились – буду ли покупать российскую нефть в 2023-м году

Германия. Фото: из открытых источников

Как сообщает информагенство, крупнейшая экономика Европы ранее заявляла, что планирует прекратить импорт нефти из РФ к концу нынешнего года. Причина такого решения – полномасштабное вторжение России в Украину. Тогда многие усомнились, решится ли Берлин перейти от слов к конкретным шагам в этом направлении, особенно, когда главный исполнительный директор российского оператора нефтепровода заявил, что он получил запросы на поставки российской нефти в первом квартале 2023 года.

Немецкие нефтеперерабатывающие заводы Leuna и Schwedt исторически сильно зависели от импорта российской нефти по трубопроводу. Теперь потоки по трубопроводу "Дружба" — крупнейшему в Европе нефтепроводу — будут поступать из Казахстана, хотя это соглашение еще не заключено.

Как собщили в Минэкономики Германии: "Сообщения о том, что Германия заказала российскую сырую нефть, являются ложными. Нефтедобывающие компании на нефтеперерабатывающих заводах в Лойне и Шведте больше не будут заказывать российскую сырую нефть в новом году".

Читайте также на портале "Комментарии" — в традиционном вечернем обращении 19 декабря президент Украины Владимир Зеленский, среди прочего, отметил, что РФ потеряла в этой войне уже почти сто тысяч своих людей. При этом Кремль не может сказать, ради чего, не способен признать свои ошибки и боится реальности. Между тем, сегодня, 20 декабря, исполняется 300 дней с начала широкомасштабного вторжения России в Украину. Как оцениваете итоги этих трех сотен дней противостояния? Каковы перспективы завершения войны в 2023 году? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-12-20/germany-says-it-won-t-be-buying-russian-oil-at-all-in-2023
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!