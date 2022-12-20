В Германии определились – буду ли покупать российскую нефть в 2023-м году

Официальный Берлин отверг заявление о том, что планирует покупать российскую нефть в начале следующего года, заявив, что вместо этого Германия уже подготовила все мощности, чтобы импортировать сырую нефть из Казахстана. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Германия. Фото: из открытых источников

Как сообщает информагенство, крупнейшая экономика Европы ранее заявляла, что планирует прекратить импорт нефти из РФ к концу нынешнего года. Причина такого решения – полномасштабное вторжение России в Украину. Тогда многие усомнились, решится ли Берлин перейти от слов к конкретным шагам в этом направлении, особенно, когда главный исполнительный директор российского оператора нефтепровода заявил, что он получил запросы на поставки российской нефти в первом квартале 2023 года.

Немецкие нефтеперерабатывающие заводы Leuna и Schwedt исторически сильно зависели от импорта российской нефти по трубопроводу. Теперь потоки по трубопроводу "Дружба" — крупнейшему в Европе нефтепроводу — будут поступать из Казахстана, хотя это соглашение еще не заключено.

Как собщили в Минэкономики Германии: "Сообщения о том, что Германия заказала российскую сырую нефть, являются ложными. Нефтедобывающие компании на нефтеперерабатывающих заводах в Лойне и Шведте больше не будут заказывать российскую сырую нефть в новом году".

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