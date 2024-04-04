В Германии осудили чиновника, который приставал к детям украинских беженцев

Земельный суд Гамбурга вынес приговор 43-летнему немецкому чиновнику за сексуальные притязания к двум мальчикам, детям украинских беженцев и изготовлению детской порнографии. Чиновник приговорен к восьми годам тюрьмы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на немецкие СМИ.



Чиновник из Германии добивался детей украинских беженцев. Фото из открытых источников

После начала полномасштабного вторжения немецкий чиновник помог украинским беженцам попасть в Германию и обещал, что станет их "защитником". Впоследствии гражданин Германии требовал близких отношений с детьми украинских беженцев и шантажировал депортацией.

Как выяснил суд, мужчина несколько раз приставал к детям в своем автомобиле, а также снимал это на фото. Среди просьб немца, например, были призывы сделать ему массаж. Когда же оба мальчика в возрасте 9 и 11 лет отказались это делать, он начал им посылать письма на почту с угрозами.

"Вам здесь больше не рады. У меня есть власть депортировать тебя и твою семью", — было в тексте одного из писем.

Как выяснилось, такие сексуальные притязания мужчины продолжались с марта 2022 по апрель 2023 года. В ходе судебного процесса осужденный признал большинство обвинений, поэтому детям не пришлось свидетельствовать в суде. По решению Земельного суда Гамбурга, мужчина был приговорен к восьми годам за сексуальные притязания к детям украинских беженцев и изготовление детской порнографии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об убийстве украинской беженки в Германии.

Также "Комментарии" писали, что у ЕС забирают детей у украинских беженцев. Больше всего случаев зафиксировано в Германии и Польше.