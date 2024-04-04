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В Германии осудили чиновника, который приставал к детям украинских беженцев

Чиновник из Германии получил приговор по делу о сексуальных притязаниях к украинским детям в возрасте 9 и 11 лет, а также о производстве детской порнографии.

сегодня, 13:13
Автор:
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Slava Kot
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Земельный суд Гамбурга вынес приговор 43-летнему немецкому чиновнику за сексуальные притязания к двум мальчикам, детям украинских беженцев и изготовлению детской порнографии. Чиновник приговорен к восьми годам тюрьмы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на немецкие СМИ.

В Германии осудили чиновника, который приставал к детям украинских беженцев

Чиновник из Германии добивался детей украинских беженцев. Фото из открытых источников

После начала полномасштабного вторжения немецкий чиновник помог украинским беженцам попасть в Германию и обещал, что станет их "защитником". Впоследствии гражданин Германии требовал близких отношений с детьми украинских беженцев и шантажировал депортацией.

Как выяснил суд, мужчина несколько раз приставал к детям в своем автомобиле, а также снимал это на фото. Среди просьб немца, например, были призывы сделать ему массаж. Когда же оба мальчика в возрасте 9 и 11 лет отказались это делать, он начал им посылать письма на почту с угрозами.

"Вам здесь больше не рады. У меня есть власть депортировать тебя и твою семью", — было в тексте одного из писем.

Как выяснилось, такие сексуальные притязания мужчины продолжались с марта 2022 по апрель 2023 года. В ходе судебного процесса осужденный признал большинство обвинений, поэтому детям не пришлось свидетельствовать в суде. По решению Земельного суда Гамбурга, мужчина был приговорен к восьми годам за сексуальные притязания к детям украинских беженцев и изготовление детской порнографии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об убийстве украинской беженки в Германии.

Также "Комментарии" писали, что у ЕС забирают детей у украинских беженцев. Больше всего случаев зафиксировано в Германии и Польше.



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Обсуждения

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5.10

сегодня, 12:55

вот приравняют наверное медиков до полицейских и дубинки выдадут народ воспитывать --может еще что-то


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