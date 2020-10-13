Выглядит эффектно: в Германии выпустили пиво с морскими желудями

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Таисия Ерохина
В Германии
собрали урожай пиратского пива с морскими желудями, пишет Deutsche Welle.
Фото: dw.com
Морские желуди (зепоккен), или усоногие раки-балянусы, обитают во всех морях мирового океана и
доставляют много головной боли и хлопот судовладельцам. Так, эти животные целыми
колониями постоянно прирастают к днищам кораблей, их из-за этого приходится
регулярно чистить.
Однако эту проблему
обратил в стартап немецкий пивовар-любитель Оливер Кён, житель немецкого
портового города Куксхафена, около которого река Эльба впадает в Северное море.
Несколько лет
назад мужчина провел эксперимент: разлил очередную партию пива по 24 бутылкам
для шампанского и на три месяца опустил ящики для созревания на дно Эльбы. А пару бутылок положил вызревать в свой подвал, чтобы сравнить результаты.
Первая дегустация
продемонстрировала отличный вкус напитка, вызревшего в воде. Из-за течения реки пиво постоянно
немного взбалтывается, вода в Эльбе имеет постоянную температуру, а за
несколько месяцев сами бутылки приобретают очень необычный вид. Такое
впечатление, будто пиво пролежало на дне в трюме затонувшего пиратского корабля.
Отметим, что бутылки упакованы в деревянные боксы вместе с защитными матерчатыми перчатками, чтобы люди не поранились, открывая дома такое необычное пиво. Продается немецкого пиратское пиво в бутылках для шампанского, а стоит как неплохое французское вино — 50 евро за бутылку.
Ранее мы писали, что
в Бразилии выпустили пиво,
которое дорожает каждую неделю из-за вырубки лесов Амазонки.
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