Выглядит эффектно: в Германии выпустили пиво с морскими желудями

В Германии собрали урожай пиратского пива с морскими желудями, пишет Deutsche Welle.

Фото: dw.com

Морские желуди (зепоккен), или усоногие раки-балянусы, обитают во всех морях мирового океана и доставляют много головной боли и хлопот судовладельцам. Так, эти животные целыми колониями постоянно прирастают к днищам кораблей, их из-за этого приходится регулярно чистить.

Однако эту проблему обратил в стартап немецкий пивовар-любитель Оливер Кён, житель немецкого портового города Куксхафена, около которого река Эльба впадает в Северное море.

Несколько лет назад мужчина провел эксперимент: разлил очередную партию пива по 24 бутылкам для шампанского и на три месяца опустил ящики для созревания на дно Эльбы. А пару бутылок положил вызревать в свой подвал, чтобы сравнить результаты.

Первая дегустация продемонстрировала отличный вкус напитка, вызревшего в воде. Из-за течения реки пиво постоянно немного взбалтывается, вода в Эльбе имеет постоянную температуру, а за несколько месяцев сами бутылки приобретают очень необычный вид. Такое впечатление, будто пиво пролежало на дне в трюме затонувшего пиратского корабля.

Отметим, что бутылки упакованы в деревянные боксы вместе с защитными матерчатыми перчатками, чтобы люди не поранились, открывая дома такое необычное пиво. Продается немецкого пиратское пиво в бутылках для шампанского, а стоит как неплохое французское вино — 50 евро за бутылку.

Ранее мы писали, что в Бразилии выпустили пиво, которое дорожает каждую неделю из-за вырубки лесов Амазонки.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!