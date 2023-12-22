В Германии ответили, будут ли принуждать украинцев к службе в ВСУ

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Кравцев Сергей
Берлин не будет способствовать призыву украинских переселенцев на службу в ВСУ. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в комментарии агентству DPA сделал министр юстиции Германии Марко Бушман.
Министр юстиции Германии Марко Бушман. Фото из открытых источников
Министр считает, что гражданам Украины призывного возраста не стоит волноваться за свою безопасность в Германии. Их никто не может заставить пойти на военную службу и вернуться обратно на Родину.
Он отметил, что переселенцы из Украины были приняты в Германии и получили возможность работать.
Отметим, первым намек на то, что военнообязанных украинцев, живущих за границей, могут призывать в армию сделал министр обороны Украины Рустем Умеров. Соответствующее заявление он сделал в интервью немецким изданиям "Welt" и "Bild".
Читайте также на портале "Комментарии" — вопрос мобилизации активно обсуждался на четырех крайних заседаниях Ставки верховного главнокомандующего. В ближайшее время будет найдено решение по этому вопросу. Об этом в эфире общенационального телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
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сегодня, 12:35
Вполне логично. Германия, в отличии от Украины - правовое демократическое государство.