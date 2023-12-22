В Германии ответили, будут ли принуждать украинцев к службе в ВСУ

Берлин не будет способствовать призыву украинских переселенцев на службу в ВСУ. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в комментарии агентству DPA сделал министр юстиции Германии Марко Бушман.

Министр юстиции Германии Марко Бушман. Фото из открытых источников

Министр считает, что гражданам Украины призывного возраста не стоит волноваться за свою безопасность в Германии. Их никто не может заставить пойти на военную службу и вернуться обратно на Родину.

"Мы не будем сейчас принуждать людей проходить службу или призываться на службу против их воли. Я не могу себе представить, поскольку наша Конституция предусматривает, что никто не должен служить с оружием против своей воли для немецких граждан, что мы можем затем заставить людей из других стран делать это", — заявил Бушман.

Он отметил, что переселенцы из Украины были приняты в Германии и получили возможность работать.

"Мы пытаемся добиться того, чтобы больше людей из Украины трудоустроилось и меньше жило на деньги наших граждан", — высказался министр.

Отметим, первым намек на то, что военнообязанных украинцев, живущих за границей, могут призывать в армию сделал министр обороны Украины Рустем Умеров. Соответствующее заявление он сделал в интервью немецким изданиям "Welt" и "Bild".

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