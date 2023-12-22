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В Германии ответили, будут ли принуждать украинцев к службе в ВСУ

В Германии заверили, что не будут принуждать украинцев к службе в армии

сегодня, 11:40
Автор:
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Кравцев Сергей
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Берлин не будет способствовать призыву украинских переселенцев на службу в ВСУ. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в комментарии агентству DPA сделал министр юстиции Германии Марко Бушман.

В Германии ответили, будут ли принуждать украинцев к службе в ВСУ

Министр юстиции Германии Марко Бушман. Фото из открытых источников

Министр считает, что гражданам Украины призывного возраста не стоит волноваться за свою безопасность в Германии. Их никто не может заставить пойти на военную службу и вернуться обратно на Родину.

"Мы не будем сейчас принуждать людей проходить службу или призываться на службу против их воли. Я не могу себе представить, поскольку наша Конституция предусматривает, что никто не должен служить с оружием против своей воли для немецких граждан, что мы можем затем заставить людей из других стран делать это", — заявил Бушман.

Он отметил, что переселенцы из Украины были приняты в Германии и получили возможность работать.                                                      

"Мы пытаемся добиться того, чтобы больше людей из Украины трудоустроилось и меньше жило на деньги наших граждан", — высказался министр.

Отметим, первым намек на то, что военнообязанных украинцев, живущих за границей, могут призывать в армию сделал министр обороны Украины Рустем Умеров. Соответствующее заявление он сделал в интервью немецким изданиям "Welt" и "Bild".

Читайте также на портале "Комментарии" — вопрос мобилизации активно обсуждался на четырех крайних заседаниях Ставки верховного главнокомандующего. В ближайшее время будет найдено решение по этому вопросу. Об этом в эфире общенационального телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.




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Обсуждения

ufo

сегодня, 12:35

Вполне логично. Германия, в отличии от Украины - правовое демократическое государство.


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