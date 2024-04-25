В Германии ответили, будут ли возвращать украинских мужчин в Украину

Украина перестала предоставлять некоторые услуги украинским мужчинам за рубежом, в частности, по выдаче или обновлению загранпаспортов. На такие действия отреагировали в Германии и объяснили, что будут делать с мужчинами в стране.



Германия не будет высылать украинских мужчин из страны. Фото из открытых источников

Представитель МВД Германии Максимилиан Каль прокомментировал информацию о возможных последствиях для украинских мужчин призывного возраста, которые потеряют доступ к консульским услугам. По его словам, такая ситуация не отразится на статусе украинских беженцев, в том числе и мужского пола.

"Я уверен в том, что это не повлияет на статус тех, кто нуждается в защите беженцев из Украины, независимо от того, речь идет о женщинах, которых среди таких беженцев подавляющее большинство, или мужчин", — сказал Каль.

Кроме того, представитель МВД Германии подчеркнул, что украинцы имеют подобный статус во всех странах ЕС, ведь были вынуждены покинуть Украину из-за спровоцированной Россией войны.

Однако, решение украинских властей относительно приостановки предоставления консульских услуг для украинских мужчин в возрасте 18-60 лет, официальные лица Германии отказываются комментировать.

"Это суверенное решение Украины, которое я не могу комментировать от имени МИД ФРГ", — заявил представитель МИД Германии Кристиан Вагнер

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше заявили о возможности "любой поддержки" для возвращения украинских мужчин в Украину. По словам польского министра обороны, поляков возмущают украинские мужчины призывного возраста, отдыхающие в кафе и гостиницах.

Также "Комментарии" писали о том, чего добились украинские власти запретом на предоставление консульских услуг для мужчин за границей.