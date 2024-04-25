В Германии ответили, будут ли возвращать украинских мужчин в Украину

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Slava Kot
Украина перестала предоставлять некоторые услуги украинским мужчинам за рубежом, в частности, по выдаче или обновлению загранпаспортов. На такие действия отреагировали в Германии и объяснили, что будут делать с мужчинами в стране.
Германия не будет высылать украинских мужчин из страны. Фото из открытых источников
Представитель МВД Германии Максимилиан Каль прокомментировал информацию о возможных последствиях для украинских мужчин призывного возраста, которые потеряют доступ к консульским услугам. По его словам, такая ситуация не отразится на статусе украинских беженцев, в том числе и мужского пола.
Кроме того, представитель МВД Германии подчеркнул, что украинцы имеют подобный статус во всех странах ЕС, ведь были вынуждены покинуть Украину из-за спровоцированной Россией войны.
Однако, решение украинских властей относительно приостановки предоставления консульских услуг для украинских мужчин в возрасте 18-60 лет, официальные лица Германии отказываются комментировать.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше заявили о возможности "любой поддержки" для возвращения украинских мужчин в Украину. По словам польского министра обороны, поляков возмущают украинские мужчины призывного возраста, отдыхающие в кафе и гостиницах.
Также "Комментарии" писали о том, чего добились украинские власти запретом на предоставление консульских услуг для мужчин за границей.
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