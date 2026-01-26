В Германии ответили на резкую критику Европы от Зеленского

В Германии отреагировали на президента Украины Владимира Зеленского, который публично подверг критике европейских партнеров за недостаточную активность в сфере безопасности и призвал к созданию объединенных вооруженных сил Европы. Кроме того, украинский лидер подверг сомнению эффективность пятой статьи НАТО, предусматривающей коллективную оборону членов Альянса.

Борис Писториус. Фото из открытых источников

Министр обороны Германии Борис Писториус, комментируя слова Зеленского в эфире немецкого телевидения, отметил, что понимает эмоциональный тон заявлений президента Украины, однако не соглашается по поводу слабости Европы.

"Заявления президента Зеленского раздаются из отчаяния. Я разделяю его мнение, что Европа могла бы сделать больше для Украины. Но Германия не должна первой брать это на себя. Однако говорить, что мы не сможем защитить себя, сугубо гипотетическим. Нет никаких признаков того, что Америка выйдет из НАТО. Я более оптимистичен", — сказал Писториус.

Зеленский в речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе подверг жесткой критике Европу за год промедлений и призвал к созданию единых вооруженных сил, которые могли бы действовать независимо от США.

