У Німеччині відповіли на різку критику Європи від Зеленського
commentss НОВИНИ Всі новини

У Німеччині відповіли на різку критику Європи від Зеленського

Міністр оборони Німеччини прокоментував різку критику Європи з боку Володимира Зеленського та заяви про НАТО і безпеку ЄС.

26 січня 2026, 12:45
Автор:
avatar

Slava Kot

У Німеччині відреагували на  президента України Володимира Зеленського, який публічно розкритикував європейських партнерів за недостатню активність у сфері безпеки та закликав до створення об’єднаних збройних сил Європи. Крім того, український лідер поставив під сумнів ефективність п’ятої статті НАТО, що передбачає колективну оборону членів Альянсу.

У Німеччині відповіли на різку критику Європи від Зеленського

Борис Пісторіус. Фото з відкритих джерел

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, коментуючи слова Зеленського в ефірі німецького телебачення, зазначив, що розуміє емоційний тон заяв президента України, однак не погоджується щодо слабкості Європи.

"Заяви президента Зеленського лунають з відчаю. Я поділяю його думку, що Європа могла б зробити більше для України. Але Німеччина не повинна першою брати це на себе. Однак говорити, що ми не зможемо захистити себе, є суто гіпотетичним. Немає жодних ознак того, що Америка вийде з НАТО. Я більш оптимістичний", — сказав Пісторіус.

Зеленський у промові на Всесвітньому економічному форумі в Давосі жорстко розкритикував Європу за рік зволікань і закликав до створення єдиних збройних сил, які могли б діяти незалежно від США. 

