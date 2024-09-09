В Германии ответили, видят ли в Кремле готовность заканчивать войну

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Канцлер Германии Олаф Шольц высказался за подготовку мирных переговоров для окончания войны в Украине, однако правительство ФРГ не видит поводов для оптимизма и желания в Кремле заканчивать войну в Украине.
Правительство Германии не видит готовности России к мирным переговорам. Фото из открытых источников
Правительство Германии выразило сомнения в готовности Кремля к дипломатическому урегулированию войны в Украине. Представитель правительства ФРГ Штеффен Хебестрейт во время выступления в Берлине отметил, что руководство РФ не показывает реальное желание к переговорам.
По его словам, несмотря на это канцлер Германии Олаф Шольц готов к телефонному разговору с Путиным, если увидит для этого подходящий момент.
Штеффен Хебестрейт также отметил, что в настоящее время Германия не может назвать дату следующей мирной конференции, о которой упоминал Шольц, однако, по его словам, весь мир поддерживает идею, что война в Украине должна закончиться.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине подвергли критике заявления немецкого канцлера Шольца относительно подготовки мирных переговоров, где по данным СМИ, Украина якобы могла пойти на территориальные уступки.
Также "Комментарии" писали о реакции спикера Кремля Дмитрия Пескова на заявление Шольца о возможности мирного окончания войны в Украине. По словам представителя администрации Путина, урегулирование конфликта в Украине мирным способом не наблюдается.
Новости