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В Германии ответили, видят ли в Кремле готовность заканчивать войну

Правительство Германии выразило сомнения в готовности РФ к мирным переговорам.

сегодня, 16:33
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Slava Kot

Канцлер Германии Олаф Шольц высказался за подготовку мирных переговоров для окончания войны в Украине, однако правительство ФРГ не видит поводов для оптимизма и желания в Кремле заканчивать войну в Украине.

В Германии ответили, видят ли в Кремле готовность заканчивать войну

Правительство Германии не видит готовности России к мирным переговорам. Фото из открытых источников

Правительство Германии выразило сомнения в готовности Кремля к дипломатическому урегулированию войны в Украине. Представитель правительства ФРГ Штеффен Хебестрейт во время выступления в Берлине отметил, что руководство РФ не показывает реальное желание к переговорам.

"Последние заявления Кремля о войне в Украине не производят впечатления, что они очень хотят начать конструктивные мирные переговоры", — сказал Хебестрейт.

По его словам, несмотря на это канцлер Германии Олаф Шольц готов к телефонному разговору с Путиным, если увидит для этого подходящий момент.

Штеффен Хебестрейт также отметил, что в настоящее время Германия не может назвать дату следующей мирной конференции, о которой упоминал Шольц, однако, по его словам, весь мир поддерживает идею, что война в Украине должна закончиться.

"Во всем мире существует ощущение, что эта война должна закончиться как можно быстрее", — добавил Хебестрейт.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине подвергли критике заявления немецкого канцлера Шольца относительно подготовки мирных переговоров, где по данным СМИ, Украина якобы могла пойти на территориальные уступки.

Также "Комментарии" писали о реакции спикера Кремля Дмитрия Пескова на заявление Шольца о возможности мирного окончания войны в Украине. По словам представителя администрации Путина, урегулирование конфликта в Украине мирным способом не наблюдается.




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