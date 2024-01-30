В Германии планирую на некоторое время лишать беженцев пособия. Названо условие

В Германии продолжаются дискуссии вокруг утверждения бюджета на 2024 год. В особом поле зрения находятся расходы бюджета. Чтобы их уменьшить, политики предлагают пересмотреть вопрос предоставления украинским беженцам социальной поддержки.

Беженцы должны работать

В частности, парламентарии планируют улучшить интеграцию беженцев на рынке труда. В помощь придет программа Jobturbo. Считается, что она поможет уменьшить расходы на 500 млн евро.

Помимо этого, парламентарии планируют разрешить центрам занятости прекращать пособие безработных максимум на два месяца, если они неоднократно отказываются от приемлемой работы. Считается, что такой шаг позволит разгрузить бюджетные средства на 150 млн евро.

При этом известно, что общие расходы бюджета предусмотрены на уровне 476,8 млрд евро. Самая большая статья расходов – социальные в размере 175,6 млрд евро, несмотря на запланированное сокращение.

Законодатели Германии должны утвердить бюджет 2 февраля, как и закон о внедрении мер жесткой экономии.

Напомним, ранее "Комментарии" писали какживут, о чем мечтают, какую помощь получают и вернутся ли домой украинские беженцы из Германии. При этом беженцы подчеркивали, что в Германии очень сложно найти работу. Главная причина – незнание языка, а также нужно подтвержать диплом, полученный в Украине.

Также "Комментарии" сообщали, что по прогнозам НБУ, в 2024 году в Украину планирует вернуться не больше 100 тыс. человек. В 2025-м — 700 тыс. Значительная часть внешних мигрантов планирует вернуться в Украину, но доля желающих остаться в стране-реципиенте, особенно среди хорошо адаптировавшихся, сейчас растет. Основной причиной невозврата в дальнейшем остаются высокие риски безопасности, — говорят эксперты в отчете. По другим данным, к завершению войны в Украину планируется вернуться 30% украинских беженцев, а после победы – 68%.





