В Германии поиздевались над могилой Степана Бандеры (ФОТО)

Могилу украинского деятеля Степана Бандеры на кладбище в Мюнхене разрисовали баллончиком с краской. Об этом сообщают "Комментарии", ссылая на информацию с Facebook-страниц ы Александра Чайчица.

Как сообщил авто фото, он впервые решил посетить место, где похоронен известный украинский деятель, но увидел, что место его последнего упокоения осквернили неизвестные люди. На месте инцидента уже работают полицейские.

Известно, что могилу Степана Бандеры уже не в первый раз оскверняют вандалы.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Илья Кива расстрелял из автомата портрет Степана Бандеры. Беглый политик выложил в собственном Telegram-канале видеосюжет, который снят ко Дню освобождения столицы страны от немецких оккупантов. Это уже второй такой видеоролик, в нем он тоже стреляет из автомата. Размещение такого видео стало основанием для открытия против скандального нардепа уголовного производства. Свое второе видео политик посвятил очередной годовщине освобождения от нацистов украинской столицы. Видео снимали на стрелковом комплексе. Нардеп целится и стреляет в портреты Степана Бандеры и Адольфа Гитлера, которые служили ему мишенями.