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В Германии поиздевались над могилой Степана Бандеры (ФОТО)

В немецком Мюнхене неизвестные поиздевались над могилой Степана Бандеры

сегодня, 16:20
Автор:

Лиля Воробьева
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Могилу украинского деятеля Степана Бандеры на кладбище в Мюнхене разрисовали баллончиком с краской. Об этом сообщают "Комментарии", ссылая на информацию с Facebook-страницы Александра Чайчица.

В Германии поиздевались над могилой Степана Бандеры (ФОТО)

В Германии вандалы осквернили могилу Степана Бандеры (фото: facebook.com/czalex)

Неизвестные вандалы нарисовали на могиле Степана Бандеры серп и молот.

Как сообщил авто фото, он впервые решил посетить место, где похоронен известный украинский деятель, но увидел, что место его последнего упокоения осквернили неизвестные люди. На месте инцидента уже работают полицейские.

Известно, что могилу Степана Бандеры уже не в первый раз оскверняют вандалы.

В Германии поиздевались над могилой Степана Бандеры (ФОТО) - фото 2
В Германии поиздевались над могилой Степана Бандеры (ФОТО) - фото 3

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Илья Кива расстрелял из автомата портрет Степана Бандеры. Беглый политик выложил в собственном Telegram-канале видеосюжет, который снят ко Дню освобождения столицы страны от немецких оккупантов. Это уже второй такой видеоролик, в нем он тоже стреляет из автомата. Размещение такого видео стало основанием для открытия против скандального нардепа уголовного производства. Свое второе видео политик посвятил очередной годовщине освобождения от нацистов украинской столицы. Видео снимали на стрелковом комплексе. Нардеп целится и стреляет в портреты Степана Бандеры и Адольфа Гитлера, которые служили ему мишенями.

Также "Комментарии" писали о том, что Netflix выпустил сериал об убийстве Бандеры . Стриминговый сервис Netflix выпустил документальный фильм о работе тайных агентов и разведке. Лента состоит из 8 частей и носит название "Шпионское ремесло/Spycraft". Главными героями одной серии стали известные украинцы – лидеры ОУН Степан Бандера и Лев Ребет, а также бывший президент Украины Виктор Ющенко.



 
 



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Источник: https://www.facebook.com/czalex/posts/pfbid029RGCwJeYtXthAj8ykaLNhscuQXLHcDpgjaZbUKRF96Y2Bh6yZdFJM3yYme9p6UPzl
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