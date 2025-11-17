В Германии полиция искала НЛО после падения загадочного объекта

В федеральной земле Саксония стражи порядка проводили масштабные поисковые работы после того, как местный житель зафиксировал на видео падение непознанного летательного объекта (НЛО) с неба. Инцидент произошел 16 ноября в районе Шенек в Фогтланде и вызвал значительный ажиотаж среди местных жителей.

Фото падения НЛО в Германии

По данным немецкого издания MDR SACHSEN, очевидец услышал громкий взрыв и увидел яркий стремительно падающий летательный объект. Он снял это НЛО на видео и сделал несколько фотографий, которые впоследствии передал полиции. Правоохранители сразу же начали поисковую операцию, пытаясь найти вероятное место падения.

Фото падения неопознанного летающего объекта в Германии

Однако уже на следующий день полиция прекратила поиски. Представитель полиции Кристина Фридрих пояснила, что "расширение зоны поиска не кажется разумным или пропорциональным". По ее словам, ни один из привлеченных органов, включая диспетчерскую службу воздушного движения, метеорологов, Вооруженные силы Германии или центр космической ситуационной осведомленности не сообщил о каких-либо аномалиях или пропавших объектах.

Также в районе не было зафиксировано пожаров, повреждений или сообщений о пропавших людях, что могло бы свидетельствовать о падении техногенного объекта. Несмотря на это, полиция считает видео аутентичным и продолжает проверять, мог ли неизвестный летательный объект быть идентифицирован как метеорит или другое природное тело космического происхождения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об инциденте, когда НЛО упал и взорвался в Польше, а на место инцидента прибыли военные. Впоследствии объект был идентифицирован как беспилотник.

Также "Комментарии" писали, что над вулканом Попокатепетль в Мексике сняли яркий зависший в воздухе объект. Очевидцы говорят об НЛО.