У Німеччині поліція шукала НЛО після падіння загадкового об'єкта

У федеральній землі Саксонія правоохоронці проводили масштабні пошукові роботи після того, як місцевий житель зафіксував на відео падіння непізнаного літального об’єкта (НЛО) з неба. Інцидент сталася 16 листопада в районі Шенек у Фогтланді та викликала значний ажіотаж серед місцевих мешканців.

Фото падіння НЛО в Німеччині

За даними німецького видання MDR SACHSEN, очевидець почув гучний вибух і побачив яскравий літальний об’єкт, що стрімко падав. Він зняв це НЛО на відео, а також зробив кілька фотографій, які згодом передав поліції. Правоохоронці одразу розпочали пошукову операцію, намагаючись знайти ймовірне місце падіння.

Фото падіння непізнаного літального об'єкта в Німеччині

Однак уже наступного дня поліція припинила пошуки. Речниця поліції Крістіна Фрідріх пояснила, що "розширення зони пошуку не здається розумним або пропорційним". За її словами, жоден із залучених органів, включно з диспетчерською службою повітряного руху, метеорологами, Збройними силами Німеччини чи центром космічної ситуаційної обізнаності не повідомив про будь-які аномалії чи зниклі об’єкти.

Також у районі не було зафіксовано пожеж, пошкоджень чи повідомлень про зниклих людей, що могло б свідчити про падіння техногенного об’єкта. Попри це, поліція вважає відео автентичним і продовжує перевіряти, чи міг невідомий літальний об’єкт бути ідентифікований, як метеорит або інше природне тіло космічного походження.

