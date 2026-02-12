Большинство граждан Германии выражают одобрение идеи проведения прямых переговоров между канцлером Фридрихом Мерцем и российским президентом Владимиром Путиным. Такие данные приводит опрос YouGov, опубликованный на сайте n-tv.

Фото: из открытых источников

По результатам исследования, 58% немцев поддерживают или полностью одобряют инициативу прямых переговоров Мерца с Путиным, в то время как 26% респондентов выразили категорическое несогласие.

Наиболее активную поддержку идея получила среди избирателей Христианско-демократического союза (ХДС): 64% сторонников партии заявили, что они поддерживают проведение переговоров. Для сравнения, среди сторонников "Левой партии" поддержка значительно ниже – всего 47%.

Журналисты отмечают, что такие настроения в обществе отражают более широкую политическую картину Германии, где вопросы отношений с Россией и способов мирного урегулирования конфликта вызывают активное обсуждение граждан и политических сил.

Ранее, по данным другого опроса, проведенного компанией Insa по заказу издания Bild, более половины немцев поддерживают усиление помощи Украине. В частности, 28% респондентов считают, что поддержка должна включать как финансовую, так и военную помощь.

Еще 12% опрошенных выступают за оказание Украине только финансовой или только военной помощи, в то время как 35% немцев не хотят видеть дальнейшее вмешательство или поддержку со стороны Западных стран.

Как уже писали "Комментарии", посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова эмоционально отреагировала на решение Международного олимпийского комитета (МОК) дисквалифицировать украинского скелетониста Владислава Гераскевича, который должен был участвовать в зимних Олимпийских играх 2026 года.